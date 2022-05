Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die "Gründerväter" haben sich zurückgezogen, und die im Februar 2000 gegründete "Wein Villa" GbR hat sich ein neues Führungsteam gegeben. Die seinerzeit aus 17 Weingütern plus der Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg zusammengefundene Gesellschaft, heute sind es noch 14 Weingüter, startete damals mit einem genossenschaftlichen Vermarktungskonzept, großen Erwartungen und einem ebensolchen Anspruch an einem historischen Ort: Aus der "Villa Faißt" in der Cäcilienstraße in Heilbronn wurde die "Wein Villa".

Das großbürgerliche, vom Jugendstil geprägte Ambiente bot seither den hiesigen Gewächsen die angemessenen Präsentationsräume. Ein paar Jahre später, neben Gastspielen auf dem heimischen oder auch dem Öhringer Weindorf, kamen noch die Gastronomie hinzu und weitere "Spielstätten": das "Martin-Heinrich-Wengerthäusle" am Wartberg und die Neckarbühne mitten in der Stadt.

Hintergrund > Die "Wein Villa" in der Cäcilienstraße 66 ist ein Gebäude mit Stil und Geschichte und ein Zeugnis, mit welchem Anspruch und Geschmack das reiche Heilbronner Bürgertum des 19. Jahrhunderts seinem Lebensstil den passenden Rahmen gab. Marie Henriette Faißt, geborene Cluss (1831-1902), [+] Lesen Sie mehr > Die "Wein Villa" in der Cäcilienstraße 66 ist ein Gebäude mit Stil und Geschichte und ein Zeugnis, mit welchem Anspruch und Geschmack das reiche Heilbronner Bürgertum des 19. Jahrhunderts seinem Lebensstil den passenden Rahmen gab. Marie Henriette Faißt, geborene Cluss (1831-1902), Stifterin und Mäzenin der Musik, war unter anderem Gastgeberin für den Komponist Hugo Wolf. Das mehrfach erweiterte und umgebaute Haus im Stil des Historismus zeigt auch in der Innengestaltung, beispielsweise mit den Fresken von Wänden und Decken, die große Hinwendung zur Musik und zu den schönen Künsten. Es steht aber auch für den südlichen Lebensstil: Auf einem der Veduten ist das Motiv der Blauen Grotte von Capri zu sehen. Gartenzimmer, Musikzimmer, das Treppenhaus – alles ist in dieser Manier künstlerisch gestaltet. Über verschiedene Wechsel kam das lange vernachlässigte Haus 1999 in den Besitz der Stadt, sie ließ es, seinem denkmalgeschützten Rang entsprechend, soweit herrichten, dass die heutige Nutzung möglich ist. Dafür, dass manche Räume im Winter nicht heizbar sind, entschädigt die Sommergastronomie im schönen Vorgarten. (bfk)

Für die Ideen und Entwicklungen stehen die Sprecher der ersten Stunde: Karl Seiter und Martin Heinrich. In der WeinVilla-Gesellschafterversammlung im März wurde nun der langfristig geplante Generationenwechsel vollzogen. Seiter und Heinrich gaben die Verantwortung an die jüngere Generation ab, wurden "unter großem Dank" und mit der Ernennung zu "Ehrensprechern" verabschiedet.

Der Wechsel in den Verantwortungsebenen hatte phasenweise schon in den Vorjahren begonnen, etwa mit Daniel Drautz als Sprecher der Genossenschaftskellerei Heilbronn und mit Björn Heinrich als Vertreter für die Weingüter. Zu ihnen kam nun eine Sprecherin hinzu: Viola Albrecht, die nach ihrem Studium der Önologie in Geisenheim seit 2018 im elterlichen Betrieb Albrecht-Kießling tätig ist. Mit Justin Kircher als Vorstandsvorsitzendem der Genossenschaftskellerei Heilbronn verbleibt im Vorstandsgremium eine bewährte Stütze.

Viola Albrecht hat auf dem Familienweingut bereits durch neue Veranstaltungen wie etwa "After Work Live-Tastings" für Beachtung gesorgt; sie plant, auch für die "Wein Villa" neue Veranstaltungskonzepte und will auch den Bereich Social Media voranzutreiben.

Björn Heinrich führt mit seinem Bruder Tobias Heinrich seit dem Jahr 2017 das Weingut G.A. Heinrich. Er bringt mehr als elf Jahre Marketing-Erfahrung aus dem Konsumgüterbereich mit und wird sich besondere um die Weiterentwicklung des von seinem Vater initiierten und nach ihm benannten Martin-Heinrich-Wengerthäusle am Wartberg kümmern, das in den Sommermonaten, bis in den Herbst hinein, rundum von allen Wein-Villa-Gesellschaftern als Wochenend-Hotspot" bewirtschaftet wird. Daniel Drautz war schon verantwortlich für den Weinausschank auf der Bundesgartenschau und ist seit Juli 2020 Geschäftsführer der Genossenschaftskellerei Heilbronn eG.