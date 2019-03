Heilbronn-Neckargartach. (pol/mün) Noch ist der Polizei unklar, warum drei Fahrzeuge in Heilbronn-Neckargartach am Sonntagfrüh ausgebrannt sind. Auch ein Brand in einem 200 Meter entfernten Müllcontainer gibt Rätsel auf.

Das Feuer war von Anwohnern gegen 6.40 Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr in der Böllinger Straße eintraf, standen ein Pkw und zwei Sprinter in Vollbrand, berichtet die Polizei. Alle drei Fahrzeuge waren nicht zugelassen.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Scheune verhindern.

Etwa 200 Meter von der Stelle entfernt brannte gleichzeitig ein Müllcontainer.

Es entstand ein Gesamtschaden von 30.000 Euro. Die Ursache beider Feuer ist bislang unklar.

Die Polizei in Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Heilbronn war mit 16 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz.