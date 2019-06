Ein 42-Jähriger ging am Mittwochnachmittag in einer Heilbronner Flüchtlingsunterkunft auf einen 33-Jährigen mit dem Messer los. Symbolfoto: Kreutzer

Heilbronn. (pol/dore) Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in der Heilbronner Austraße hat ein 42-Jähriger einem 33-Jährigen am Mittwochnachmittag mit dem Messer in den Rücken gestochen.

Wie die Polizei informiert, wurde der Verletzte von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass bei ihm Lebensgefahr bestand. Das bewahrheitete sich jedoch nicht und der Mann konnte das Krankenhaus, nachdem er ambulant versorgt wurde, wieder verlassen.

Nach Eingang des Notrufs bei der Polizei gegen 17.40 Uhr waren mehrere Streifenwagenbesetzungen sowie Einsatzkräfte des Rettungsdiensts zur Flüchtlingsunterkunft gefahren. Der 42-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden.

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf des Streites in der Flüchtlingsunterkunft. Aufgrund der Begehungsweise beantragte die Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Tatverdächtigen. Der Haftbefehl wurde am Donnerstagnachmittag durch das zuständige Amtsgericht Heilbronn erlassen und der 42-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.