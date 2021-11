Vor dem Einstieg des Heilbronner Impfbusses bildete sich am vorgestrigen Samstagvormittag eine lange Schlange von Impfwilligen, als der Bus vor der Kilianskirche in der Innenstadt Station machte. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Die vierte Welle darf nicht noch mal unser Leben lahmlegen, deswegen ist es wichtig, dass sich jetzt zumindest alle Erwachsenen so rasch wie möglich impfen lassen." So hatte Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel an die Bevölkerung appelliert, als der Impfbus in Heilbronn erstmals auf Tour geschickt wurde, "denn mit dem Bus kommen wir zu den Menschen und bieten ihnen eine ganz einfache Möglichkeit, zur Impfung zu kommen."

Seit seiner ersten Tour am 28. Juli ist der "Impfbus Heilbronn" unterwegs, innerhalb weniger Tage, bis zum 9. August, hatten sich bereits 1500 Menschen impfen lassen, inzwischen sind es mehr als 10.000 – zusätzlich zu den mehr als 126.000 Impfungen im Kreisimpfzentrum in der Stauwehrhalle in Heilbronn-Horkheim. Der Anteil der vollständig durch eine Impfung Geschützten in der Stadt liegt laut Sozialministerium derzeit bei rund 62 Prozent oder fast 79.000 Personen (Stand 24. Oktober).

Inzwischen ist die vierte Infektionswelle längst da. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist die Stadt Heilbronn zwar nicht mehr "Spitzenreiter" – am vorgestrigen Samstag betrug der Wert 356,6 –, aber immer noch im oberen Drittel, bezogen auf das Land Baden-Württemberg (224,8). In den Stadt- und Landkreis-Kliniken (SLK) lagen in der vergangenen Woche ausschließlich Ungeimpfte auf den Intensivstationen; von 58 Patienten, die aktuell mit einer Covid-19-Diagnose auf der Covid-Normal-Station behandelt werden, waren den Klinken zufolge zwölf geimpft.

Das Impfzentrum in Horkheim ist inzwischen geschlossen, der Impfbus der Stadt Heilbronn aber weiter unterwegs, in diesem Monat an jedem Tag. Am vorgestrigen Samstagvormittag stand er vor der Kilianskirche in der Innenstadt, davor hatte sich eine lange Schlange von Impfwilligen gebildet. An den beiden kommenden Sonntagen ist er von 11 bis 18 Uhr auf der Theresienwiese im Einsatz. An den Werktagen dieser Woche, also montags bis samstags, wird jeweils von 10 bis 19 Uhr geimpft, abwechselnd am Marktplatz und am Kiliansplatz, und am Samstag vor der Harmonie.

Eine Anmeldung vor dem Besuch des Impfbusses ist nicht erforderlich; dabei haben muss man jedoch einen Ausweis und möglichst auch eine Krankenhauskarte und, falls vorhanden, den Impfausweis. Alle Impfungen sind weiterhin kostenlos. Verabreicht werden die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson, an Dienstagen auch Moderna.

Möglich sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen, die sogenannten Booster-Impfungen, beim Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Spritze notwendig. Auch über die notwendigen Abstände zwischen den Impfungen kann man sich im Internet informieren. Zwölf- bis 17-Jährige werden ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech geimpft, bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahre ist die Einwilligung beider Eltern und die Begleitung durch einen Erziehungsberechtigten erforderlich.