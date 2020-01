Von Falk-Stéphane Dezort

Heilbronn. Das Ziel, landesweite Grenzwerteeinhaltung, ist in greifbare Nähe gerückt. Wie aus den vorläufigen Ergebnissen der Luftqualitätsmessungen 2019 der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) zu den Jahresmittelwerten für Stickstoffdioxid (NO2) hervorgeht, ist die Luftqualität im abgelaufenen Kalenderjahr deutlich gestiegen. "Der zulässige Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid wird nur noch in vier Städten überschritten. 2018 waren es noch 14 Städte. Unsere Maßnahmen greifen, die enge Kooperation mit den Städten macht sich bezahlt", freute sich Verkehrsminister Winfried Hermann.

Zu den Städten, in denen der Grenzwert von maximal 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter überschritten wird, gehört allerdings nach wie vor auch Heilbronn. An der Messstation in der Weinsberger Straße lag die Luftverschmutzung im abgelaufenen Jahr im Schnitt bei 47 Mikrogramm. Im Vergleich zu 2018 immerhin ein Rückgang von mehr als zehn Prozent. Im Vorjahr wurden hier noch 52 Mikrogramm gemessen. "Auch wenn der Jahresmittelwert noch nicht ganz erreicht ist – im Vergleich zum Vorjahr sind die Werte in Heilbronn bereits geringer geworden. Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wie beispielsweise Tempo 40 auf der Weinsberger Straße, zeigen also Wirkung", sagte Christiane Ehrhardt, Leiterin beim Amt für Straßenwesen auf Nachfrage der RNZ. "Bis sich Umdenkungsprozesse niederschlagen, die Menschen also mehr Rad fahren oder auf Bus und Bahn umsteigen, dauert es Monate oder Jahre. Wir sind sehr zuversichtlich, die Grenzwerte bald zu erreichen."

Ein positives Ergebnis gab es auch am zweiten Standort. Nach dem 2018 in der Hans-Rießer-Straße der Mittelwert von 26 auf 28 angestiegen war, sank dieser nun auf 24 Mikrogramm. In puncto Feinstaubbelastung konnte an beiden Messpunkten der Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm bei 35 zugelassenen Überschreitungen eingehalten werden.

Der Landestrend ist positiv. So wurden an keiner Straße Anstiege der Belastung registriert. Besonders starke Rückgänge wurden an den Stationen Stuttgart Am Neckartor (minus 18 Mikrogramm, 25 Prozent), Stuttgart Hohenheimer Straße (minus 15 Mikrogramm, 23 Prozent) und Freiburg Schwarzwaldstraße (minus 14 Mikrogramm, 28 Prozent) erzielt. Im Vergleich der Messergebnisse der Jahre 2018 zu 2019 konnte die Belastung mit Stickstoffdioxid an den verkehrsnahen Messstellen im Jahresmittel durchschnittlich um etwa 13 Prozent beziehungsweise etwa 5,9 Mikrogramm reduziert werden.

"Die Messergebnisse sind besser als der Bundestrend", sagte Hermann. Dennoch sei man in Heilbronn, Stuttgart, Mannheim und Reutlingen noch nicht am Ziel, weshalb man am Credo "nicht nachlassen, Bemühungen verstärken, positiven Trend beschleunigen" festhalten müsse. Er gehe davon aus, dass das Ziel erreicht werde, die Grenzwerte im Jahr 2020 an allen Messstationen im Land einzuhalten. Man arbeitete intensiv daran, dass dies ohne Verkehrsverbote möglich sei. Im Zweifelsfall sei jedoch der Gesundheitsschutz der Bürger ein höheres Gut als die Freiheit, ein dreckiges Fahrzeug auf den Straßen bewegen zu dürfen.

Die vorläufigen Ergebnisse der Luftqualitätsmessungen 2019 sind auf der Internetseite der LUBW veröffentlicht (Rubrik "Vorläufige Messzeitraum-Mittelwerte"). Die Ergebnisse werden nun genauestens untersucht. Eingeschlossen sind Betrachtungen zur Repräsentativität der Messungen für mindestens 100 Meter. Endgültige, qualitätsgesicherte Messwerte sind Anfang Februar 2020 zu erwarten. Sie werden auf der Homepage der LUBW veröffentlicht.

Info: www.lubw.baden-wuerttemberg.de/luft/vorlaufige-messzeitraum-mittelwerte