Heilbronn. (pol/mare/mün) An der SLK Klinik "Am Gesundbrunnen" in Heilbronn hat es am Mittwochmorgen einen spektakulären Rettungseinsatz gegeben.

Ein Kranführer musste aus 35 Metern Höhe wegen eines medizinischen Notfalls gerettet werden. Offenbar war der Mann auf der Baustelle am Parkhaus in der Höhe umgeknickt. Dann befand er sich dort in hilfloser Lage, berichtet die Polizei.

Die Feuerwehr Heilbronn musste den Mann mit einer Rettungstrage abseilen. Mit 20 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen war die Feuerwehr vor Ort.

Eine alarmierte Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Stuttgart kam ebenfalls nach Heilbronn, musste jedoch nicht mehr eingreifen. Nach der Rettung wurde der Mann ins benachbarte Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der vielen Einsatzfahrzeuge kam es ab 7.50 Uhr kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zufahrtswege mussten für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

Gegen 10 Uhr war der Einsatz beendet, der Kranführer gerettet.

Im Bereich des SLK Klinikums "Am Gesundbrunnen" in #Heilbronn - alte Einfahrt zum Parkhaus - kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Grund ist ein Rettungseinsatz. Ein verletzter Kranführer muss aus großer Höhe gerettet werden. (*fb) pic.twitter.com/Kd7xAhtN61 — Polizei Heilbronn (@PolizeiHN) February 12, 2020

Update: 12. Februar 2020, 14.15 Uhr