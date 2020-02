An den vier Adventssamstagen im zurückliegenden Jahr testete Heilbronn erstmals den kostenlosen ÖPNV im Gebiet des Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehrs (HNV). Für eine weitere Testphase in einem „normalen Jahreslauf“ sollen zunächst erst Untersuchungen mit externer Unterstützung erfolgen. Foto: Brigitte Fritz Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber es sollte nach dem Willen des Heilbronner Gemeinderates auch nicht wieder Winter werden, um nach einem weiteren Test die Erkenntnisse über einem kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) umzusetzen.

Man erinnere sich: Die Nutzung von Stadtbahn und Stadtbussen war an den vier Adventssamstagen 2019 im gesamten Gebiet des Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehrs (HNV) kostenlos gewesen. Das Angebot wurde sehr gut angenommen, von etwa doppelt so viel Nutzern, schätzen die Verantwortlichen.

Nun ging es im Gremium um eine von CDU, Grüne und SPD beantragte, weitere Testphase, die, unabhängig vom Weihnachtsgeschäft, an den Samstagen vom 1. März bis 31. Juli stattfinden sollte, um jetzt "Erkenntnisse aus dem normalen Jahreslauf" zu gewinnen.

Bei der letzten Aufsichtsratssitzung des HNV stieß dieser Wunsch zwar auf Verständnis, nicht aber auf Billigung. Finanzbürgermeister Martin Diepgen berichtete daraus, dass man weitere Untersuchungen für eine "nachhaltige HNV-weite Lösung" nun mit externer Unterstützung durchführen wolle, und dass auch Kooperationsmöglichkeiten mit dem Kreisverkehr Schwäbisch Hall geprüft werden sollen.

In der Tat bilden Tarifzonen und die Kompatibilität mit weiteren Betreiber ein so filigranes Geflecht, dass es für den Normalnutzer im Tarifverbund fast nicht mehr durchschaubar und nachvollziehbar ist. In der Drucksache dazu heißt es, dass der Aufsichtsrat zu dem Schluss gekommen sei, vermittels Veränderungen im Tarifgefüge und durch gezielte kostenfreie oder stark rabattierte Angebote für den Umstieg auf den ÖPNV zu werben, aber eben erst nach der eingeholten Expertise. Der Umweltnutzen soll aus einem "Klebeeffekt’" entstehen, das heißt eine nachhaltige Wirkung durch das Verbleiben als Kunde beim ÖPNV und das des Fahrzeugs in der Garage.

Teuer sind solche "Experimente" in jedem Fall, das zeigen die Erhebungsdaten aus dem ersten Test und die Berechnungen für weitere. Für das Stadtgebiet sind pro Samstag 15.000 Euro angesetzt, 40.000 Euro sind es im gesamten Verbundgebiet. Dazu kommen rund 10.000 Euro für "Verstärkungsmaßnahmen" und ein Einnahmeausfall von 30.000 Euro. Bei einer zeitlich weiteren Ausdehnung könnte da am Ende sogar ein Millionenbetrag stehen. Eher zähneknirschend folgte der Gemeinderat dann dem Diepgen-Vorschlag, Freie Wähler und AfD waren grundsätzlich dagegen, bei der FDP wollte man sich noch nicht festlegen.

Mit einem Konfettiregen wollten Vertreter von „Fridays for Future“ und „Parents for Future“ ihre Forderung nach einem kostenlosen ÖPNV Nachdruck verleihen. Die Schnipsel musste sie aber selbst entsorgen. Foto: Guzy

Festgelegt haben sich dagegen die Organisationen "Fridays für Future" und "Parents vor Future". Ihre Vertreter folgten der Debatte nicht nur von der Empore des Ratssaales, sie unterstrichen ihre Forderung nach einem grundsätzlich kostenlosen ÖPNV mit einem überschaubaren "Konfettiregen" aus ihrem Aufruf, nachdem ihnen dessen Verbreitung im Ratssaal untersagt worden war.

Nico Weinman (FDP) fand die Störung nicht so gut, Oberbürgermeister Harry Mergel reagierte gelassen: "Wir waren doch alle mal jung!" Er zog die Kaffeepause zeitlich vor, um so den Demonstranten Gelegenheit zu geben, ihre Schnipsel auch wieder einzusammeln und es "nicht den Reinemachfrauen" zu überlassen.