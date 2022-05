Blick in den Garten vom Parkhotel aus: Gartenarchitekt Michael Glück hat die Melodiebögen der Musik, wie sie in der Harmonie erklingt, in der Gestaltung des Parks aufgenommen. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Oben auf seiner Liste, als er 2014 Oberbürgermeister von Heilbronn wurde, sei ein Tagungshotel gestanden, sagt Harry Mergel bei der "offiziellen" Einweihung des "Parkhotels" im Stadtgarten an der Harmonie. Große Wünsche dauern manchmal etwas länger, dem Parkhotel, seit fast zwei Jahren fertig, hat die Corona-Pandemie zusätzlich einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Dafür ist nun ein rundumerneuerter Stadtgarten hinzugekommen, der tags darauf ebenfalls "offiziell" eingeweiht wurde.

Ob dieser auch ganz oben auf der Liste der Heilbronner gestanden hat, lässt sich bezweifeln. Sein 1950er-Jahre-Charme, noch geprägt von drei Flügelnussbäumen, war vor allem nach Auffassung der Verwaltung in die Jahre gekommen. Was sich darunter mit der umgebauten Tiefgarage getan hatte, machte es auch nicht einfacher für den "Parkraum" darüber. Dazu ballten sich Nostalgie und Naturschutz zu Bürgerprotesten zusammen, weil die beiden kleineren Exemplare der Flügelnuss gefällt werden mussten und ein Teil des Stadtgartens an die Hotelinvestoren verkauft wurde. Heute überschattet die größte von ihnen als ein imposantes Naturdenkmal den Eingang zum Stadtgarten.

Die jetzige Lösung erscheint dennoch als geglückt und inzwischen auch akzeptiert. Heilbronn kann sich mit der zuvor schon erweiterten Harmonie und dem Parkhotel nun als "größter Kongress-Standort zwischen Stuttgart und Mannheim" bezeichnen, dank des bis in die Hotelanlage hineinreichenden Stadtgartens, der wohl einer der schönsten ist. In seiner Eröffnungsrede erinnerte Mergel auch daran, dass er zu Beginn der Planungen im November 2015 nicht nur einen "schöneren und größeren Stadtgarten" versprochen und das auch eingehalten habe, sondern auch schon beim Grundsatzbeschluss des Gemeinderates zum Grundstücksverkauf einen Architekturwettbewerb verlangt hatte.

Hintergrund Der Stadtgarten ist eine alte Heilbronner Einrichtung. Sein Vorläufer war ein Biergarten, danach entstand dort Mitte des 19. Jahrhunderts das "Aktientheater". Für den neuen Stadtgarten beträgt die Netto-Investition der Stadt 1,5 Millionen Euro. Die Gesamtkosten des Investors belaufen sich auf rund drei Millionen Euro abzüglich des Erlöses aus dem Verkauf von Fläche für die [+] Lesen Sie mehr Der Stadtgarten ist eine alte Heilbronner Einrichtung. Sein Vorläufer war ein Biergarten, danach entstand dort Mitte des 19. Jahrhunderts das "Aktientheater". Für den neuen Stadtgarten beträgt die Netto-Investition der Stadt 1,5 Millionen Euro. Die Gesamtkosten des Investors belaufen sich auf rund drei Millionen Euro abzüglich des Erlöses aus dem Verkauf von Fläche für die Hotelerweiterung. Vor den Baumaßnahmen betrug die Fläche des Stadtgartens 1,4 Hektar, jetzt sind es 1,6 Hektar. Baubeginn war im Oktober 2018, die endgültige Fertigstellung des zweiten und dritten Bauabschnittes ist in diesem Jahr. Es wurden 80 Bäume neu gepflanzt – darunter Magnolien, Eichen, Taschentuchbäume sowie Zierkirschen – und 33 gefällt. Drei Brunnen sind in Betrieb: ein großer mit Fontänen, ein "bespielbarer" Brunnen mit Strömungswechsel und eine ruhige Wasserschale. Die Rasenflächen betragen 7000 Quadratmeter. Außerdem ist ein besonderes Stück Geschichte mit dem Stadtgarten verbunden, nämlich die erste Bürgerinitiative von Heilbronn. 1969, als der Stadtgarten noch von Bäumen geprägt war, die teils mehr als 100 Jahre alt waren, stand der Bau der Tiefgarage und damit auch deren Ende an. Daraus erwuchs, ausgelöst durch einen Leserbrief von Heiner Dörner, ein breiter Widerstand. Heilbronn stand damals mit 98.000 Einwohnern an der Schwelle zur Großstadt. Der damals durchgesetzte Bürgerentscheid wäre nach den heutigen Quorum-Regeln erfolgreich gewesen, das heißt die Tiefgarage wäre so nicht gebaut worden. (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Den Zuschlag erhielten Berthold Architekten Pforzheim/Berlin. Es gab aber nicht nur Forderungen, es gab auch eine Prophezeiung vom OB, die er bei der Eröffnung wiederholte: "Wenn wir dieses Kongresszentrum aufwerten, kann ich nicht versprechen, dass es zum Erfolg führt. Ich bin aber sicher: Wenn wir es nicht gemacht hätten, wäre Heilbronn weg vom Fenster als Destination für Kongresse und Tagungen." Der Baubeginn war dann im Jahr 2020.

Der Weg dahin war steinig, mitunter auch streitig, das redeten weder die Hotel-Investoren noch die Verwaltung schön. Dass der Stadtgarten schöner wurde, lässt sich am besten von der Sky-Bar des Hotels aus in mehr als 40 Meter Höhe überblicken. Besucher können dabei erfassen, was Gartenarchitekt Michael Glück aus Stuttgart damit beschrieb, dass er die Melodiebögen der Musik, wie sie in der Harmonie erklingt, in der Gestaltung des Parks aufgenommen habe. So herrscht auch hier "Harmonie" in der Anordnung der zentralen Aufenthaltsplätze, der Wasserstellen, der Wege- und Rabattenführung, die sowohl natürlichen Gegebenheiten als auch menschlichen Anforderungen gerecht werden und für das Auge eine Wohltat sind.

Voll Stolz auf das Geglückte sagte Mergel dann auch, dass Heilbronn auch "eine Stadt der Gartenkunst und Parkkunst" sei. Hans Peter Barz und Oliver Toellner als die Leiter des Grünflächenamtes hatten sich das vielfältig erteilte Lob tatsächlich auch für ihr Durchhaltevermögen vielfach verdient. Interessenkollisionen sind bei solchen Projekten unvermeidbar, auch weil hier öffentliche und privatwirtschaftliche Belange aufeinander stießen.

Durchhaltevermögen brauchte man auch beim Parkhotel. Investor Wolfgang Scheidtweiler (besitzt unter anderem in Pforzheim ein Hotel, heute auch Palmbräu) übernahm den aktiven Part bei der Eröffnung. Investor Klaus Gehrig, wirkungsmächtig nicht nur im finanziellen Bereich, hielt sich bei der Eröffnung aber im Hintergrund. Corona hatte ihnen in der Bauphase und danach einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht, denn der volle Hotelbetrieb hätte schon sehr viel früher einsetzen können.

Was Scheidtweiler zum Bau zu erzählen hatte, war durchaus bemerkenswert. Er berichtete etwa, wie man die Frischluftschneisen zu berücksichtigen hatte oder nun die natürlichen Wärmequellen (Fotovoltaik und Geothermie) und die Bauausführung so einsetzt, dass sie den Wärmeenergiebedarf des Hauses zu 80 Prozent decken. Das vorgezogene Flachdach, das die schöne Terrasse schützt, ist ebenfalls ein Garten geworden.

Mit dem "Brauhaus" hat man neben Restaurant und Bar eine Gastro-Destination geschaffen, mit einem breiten regionalen Angebot und mit erschwinglichen Preisen. Sie nimmt einerseits mit einer Hausbrauerei die Biertradition der Familie Scheidtweiler auf und andererseits lässt sie keine Schwellenangst in dem als "4-Sterne-Superior" klassifizierten Haus aufkommen. Diese wurde dann auch beim samstäglichen "Tag der offen Tür" klar.

Dafür wurde Marcel Küffner als Gastro-Partner bis über die Höhe des Hauses hinaus gelobt. Was seine Küche für die große Zahl der Eröffnungsgäste bot, rechtfertigte es und war schon Nachweis dafür, dass auch von dieser Seite die Voraussetzungen für ein "Kongresszentrum" gegeben sind. Prominente Gäste, etwa Musiker des Württembergischen Kammerorchesters, aber auch Gerhard Polt, zeigten sich vom Hotel angetan. Offenbar tut es dem Haus auch atmosphärisch gut, dass es als eine Art von erweitertem Familienbetrieb geführt wird und nicht teil einer "Kette" ist. Ein neuer, schön gestalteter Busbahnhof, bei dessen Bauarbeiten man noch auf Zeugnisse Heilbronner Geschichte stieß, kam quasi als "Abfallprodukt" hinzu. Wenn der Pachtvertrag mit der Tankstelle an der Einfahrt zur Harmonie-Tiefgarage im Jahr 2032 ausläuft, soll dort noch ein Boardinghaus entstehen.