Bergleute stapeln mit einem Kran Kunststoffsäcke mit Sondermüll in der Untertagedeponie der SWS AG in Heilbronn in eine Kammer. In jede der zahlreichen Kammern, aus denen das Salz abgebaut worden ist, können rund 40 000 Säcke gelagert werden. Foto: H. Melchert dpa/lsw

Von Armin Guzy

Heilbronn. Nachdem Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) die Erweiterungsabsichten für die bestehende Untertagedeponie in Heilbronn verkündet hat, haben die Südwestdeutsche Salzwerke AG (SWS) und das zuständige Bergamt in Freiburg auf Nachfrage einige Details bekannt gegeben. Gleichzeitig formieren sich die Gegner und haben Protest angekündigt.

Wie berichtet, will das Umweltministerium in leergeräumten Kammern des riesigen Salzbergwerks, das sich unter Heilbronn, Neckarsulm und Bad Friedrichshall erstreckt, weiterhin teils hochgiftige Industrieabfälle lagern. Dafür soll die 2028 auslaufende Genehmigung für die Deponierung verlängert und eine neue Deponie angelegt werden. Wo genau diese geplant wird, teilten die SWS nicht mit, lediglich, dass sich die Pläne auf den Heilbronner Teil des Verbundbergwerks beziehen, dessen Gänge und Kammern eine Gesamtlänge von mehr als 600 Kilometer haben.

Hintergrund > Die ausgedienten Salzkammern unter Heilbronn werden seit 1987 jedes Jahr mit etwa 800.000 Tonnen Abbaumaterial und Müll verfüllt. Laut Angaben des Freiburger Bergamts sind darunter auch rund 1,5 Millionen Tonnen Sondermüll. Die theoretische Restkapazität bis zum Ablauf der Genehmigung [+] Lesen Sie mehr > Die ausgedienten Salzkammern unter Heilbronn werden seit 1987 jedes Jahr mit etwa 800.000 Tonnen Abbaumaterial und Müll verfüllt. Laut Angaben des Freiburger Bergamts sind darunter auch rund 1,5 Millionen Tonnen Sondermüll. Die theoretische Restkapazität bis zum Ablauf der Genehmigung Ende 2028 beträgt noch etwa 500 Tonnen Sondermüll, der beispielsweise Arsen, Cyanid und Quecksilber enthält. Aber auch kontaminierte Bodenmaterialien und Bauschutt, beispielsweise aus abgerissenen Atomkraftwerken und Rückstände aus Verbrennungsanlagen werden in die Stollen unter Heilbronn gebracht. (guz)

[-] Weniger anzeigen

Während Kritiker der bereits erfolgten und der neu geplanten Einlagerungen das riesige Bergwerk als unsicher betrachten und vor allem einen Wassereinbruch fürchten, verweisen die SWS als Betreiber und das Landesbergamt als Genehmigungsbehörde auf Gutachten, die die langfristige Sicherheit der Stollen bestätigen. Insbesondere dieser "behördlich anerkannte Langzeitsicherheitsnachweis" sei grundlegende Voraussetzung, damit der Betrieb einer Untertagedeponie überhaupt genehmigt wird.

Die SWS betreibt die Untertagedeponie Heilbronn seit 1987; der Sicherheitsnachweis wurde laut Bergbauamt zuletzt 1998 erbracht und 2013 durch einen unabhängigen Gutachter der österreichischen Montanuniversität Leoben bestätigt. Für den möglichen neuen Deponieteil, dessen Bau der SWS-Aufsichtsrat allerdings erst noch beschließen muss, ist, neben einem förmlichen Planfeststellungsverfahren, ein solcher Nachweis erneut erforderlich.

Die Untertagedeponie dient den SWS nicht nur als verlässliche Einnahmequelle, sondern der eingelagerte Sondermüll stabilisiert auch das Bergwerk, das in 180 bis 300 Meter Tiefe unter bewohntem Gebiet liegt. Mit dem Müll werden die nach dem Salzabbau leeren Stollen verfüllt, damit sich das Gestein darüber nicht setzt. In der inzwischen stillgelegten Grube Kochendorf beispielsweise geschieht dies seit 1992 auf Anordnung des Landesbergamtes, nachdem es dort zu Gesteinsabbrüchen gekommen war. Ohne die Verfüllung könnten sich die Risse aus der Tiefe bis in höhere Schichten fortsetzen.

In der Langzeitsicherheit sehen die Kritiker der Untertagedeponie daher auch die größte Gefahr. Es sei unverantwortlich, sagte Linken-Gemeinderat Erhardt Jöst bei der jüngsten Sitzung des Heilbronner Gemeinderats, die Untertagedeponie weiter auszubauen und künftigen Generationen damit "eine tickende Zeitbombe" zu hinterlassen. Inzwischen haben sich verschiedene Bürgerinitiativen und der BUND zusammengesetzt, um den Protest gegen die Pläne zu koordinieren.

Nach einem gemeinsamen Protestschreiben an Minister Untersteller wollen die Deponiegegner nun bei den im Landtag vertretenen Parteien um Unterstützung werben, um die Deponieerweiterung zu verhindern. Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der SWS AG, sieht hingegen keine Gefahr für die Bevölkerung. Die SWS teilte auf Anfrage mit, dass die (Deponie-)Bereiche bereits über Meßsensorik überwacht werden und im Zuge des Planfeststellungsverfahrens für die neue Untertagedeponie "gegebenenfalls weitere Sicherheitsmaßnahmen festgelegt werden".

Das Landesbergamt verweist auf das Gutachten zur Langzeitsicherheit, in dem auch die Folgen eines Gesteinsabbruchs thematisiert werden. Zu einem solchen war es über Jahre hinweg in der verfüllten Kammer "NW 3 90 Süd" gekommen. "Die im Bergbau auftretenden Gebirgsspannungen haben in der lokal vorliegenden geologischen Situation über einen Zeitraum von Jahrzehnten von einer Aufblätterung bis zur kuppelförmigen Ablösung von Steinsalzschichten geführt. Gutachterlich konnte festgestellt werden, dass das so genannte Auslaugungsgebirge (das ist die Gebirgsschicht, die die Salzformation überlagert und das Bergwerk gegen Wasserzutritte schützt), intakt blieb und die Verhältnisse daher trocken waren", schreibt das Bergamt.

Die benachbarten Kammern hätten keine vergleichbaren geologischen Besonderheiten gezeigt. "Unter den Verhältnissen der Grube besteht nicht die Besorgnis eines Grundwassereintritts, da sich solche Gesteinsabbrüche nicht bis zu den weit darüber liegenden Grundwasserleitern fortsetzen."