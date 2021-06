Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wer bei Facebook oder Youtube die untenstehenden Seiten anklickt, erlebt in zweifacher Hinsicht etwas nicht Alltägliches: zwei junge Abiturienten aus Heilbronn im dunklen Anzug, weißen Hemd und ohne getrimmte Frisuren. Weitaus bemerkenswerter als das, was man sieht, ist aber das, was man hören kann: Es ist der preisgekrönte Vortrag von Kunstliedern mit Klavierbegleitung, eine sehr anspruchsvolle Art des Musizierens, die man eher weniger mit jungen Musikern in Verbindung bringt, sondern eher im sehr gehobenen Klassik-Bereich.

Die beiden Heilbronner Luis Denzel (Gesang) und Jakob Karasek (Klavier) habe beim jüngsten Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" einen Ersten Preis gewonnen, unter anderem mit dem Hugo-Wolf-Lied "Auch kleine Dinge können uns entzücken". Sie müssen auch die Jury entzückt haben, denn die verlieh ihnen die Höchstpunktzahl von 25 Punkten – und das unter Corona-Bedingungen.

"Ich muss, ehrlich gesagt, zugeben, dass dieser Wettbewerb dieses Jahr eine sehr seltsame Erfahrung war", schildert Denzel. "Wir haben uns auch eine Weile lang noch Hoffnungen gemacht, dass das Team rund um ’Jugend musiziert‘ mit entsprechendem Testkonzept eventuell doch wenigstens noch in irgendeiner Form einen Live-Auftritt ermöglichen kann. Doch, wie ja auch zu erwarten war, stellte sich das im Nachhinein leider als Wunschdenken heraus." Dabei sei live aufzutreten doch etwas ganz Besonderes, das das Musikertum auch ein Stück weit ausmache, bedauert Denzel.

Auch für Karasek war dieser Wettbewerb ein besonderes: "Natürlich ist es schade, dass wir keine Live-Auftritte dieses Jahr machen konnten und dass der Besuch in Bremen ausblieb, aber dass es trotz der Pandemie die Möglichkeit gab, den Wettbewerb auszutragen, ist natürlich sehr schön. Es war zudem die einzige Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren. Für uns beide ist das ein schöner Erfolg gewesen, und wir haben uns riesig gefreut."

Dass dieser Erfolg unter besonderen Bedingungen zustande kam, beschreibt auch Denzel so: "Die Möglichkeit, gemeinsam in der Vorbereitung von ’Jugend musiziert‘ Erfahrungen zu sammeln und Musik zu leben, war in der von vielen Lockdowns geprägten Zeit auch in gewisser Weise unser Rettungsring in der Krise."

Luis Denzel entstammt einer alteingesessenen Heilbronner Mediziner-Familie, Jakob Karasek kommt aus einer Musikerfamilie, beide sind 2003 geboren. Denzel hat eine wunderschöne Tenor-Stimme "mitbekommen", seit drei Jahren nimmt er Gesangsunterricht. Über seine Lehrerin Christina Derner sagt er, er habe bei ihr eine erstklassige Ausbildung erhalten.

Zum Gesang ist er über die Schule gekommen und hat am Robert-Mayer-Gymnasium Erfahrungen in der Chorleitung und als Solist gesammelt. Nach dem Abitur würde er gerne weiterhin singen, eventuell "auch professionell", strebt aber auch ein Medizinstudium an.

Karaseks Vater ist Kirchenmusikdirektor Stefan Skobowsky, Organist und Kantor an der Heilbronner Kilianskirche, seine Mutter ist Flötistin, Musiklehrerin und eine der Leiterinnen des "Orchester Collegium Musicum" der Kilianskirche. Und auch der Sohn möchte Musik studieren, am liebsten Filmmusik; in der Aufzählung seines musikalischen Spektrums fällt aber auch der Begriff "Big Band".

Die beiden jungen Musiker sind auch sonst nicht nur in der "abgehobenen" Welt der Klassik verortet, sondern in ihren gesellschaftlichen Engagements auch ganz von heute: Karasek hilft mit im "technischen Bereich" bei den Live-Streams von Musik aus der Kilianskirche, Denzel hat sich 2020 bei der Wahl des Jugendgemeinderates engagiert, ist Mitglied in der Heilbronner Rudergesellschaft "Schwaben" und will dort auch im nächsten Jahr sein Freiwilliges Soziales Jahr als Trainer machen.

Info: Luis Denzel und Jakob Karasek sind zu hören bei Youtube, unter anderem mit Claude Debussys "Beau Soir", einem der Höhepunkte im Wettbewerb "Jugend musiziert", bei dem Karasek auf einem Bechsteinflügel von 1886 begleitete: https://www.youtube.com/watch?v=63FiO_NPi8A