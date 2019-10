Von Hans Georg Frank

Heilbronn. Mit geschlossenen Augen hörte er die Anklage an, mit betenden Händen vernahm er das Urteil: Das Amtsgericht Heilbronn hat einen freikirchlichen Prediger (52) wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Zur Buße muss er 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten.

"Mit dem Bild eines erigierten Penis nahm das Unheil seinen Lauf", erklärte Oberstaatsanwältin Kerstin Fuhrmann. Der Angeklagte hatte einem 13-jährigen Buben ein Foto in erregtem Zustand geschickt. Auch wenn damit kein körperlicher Kontakt verbunden war, wertet das Strafgesetzbuch dies wegen des Alters des Opfers als sexuellen Missbrauch.

Als der Junge 14 Jahre alt war, seien die beiden "zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr übergegangen", sagte ein Kriminalkommissar, der als Zeuge geladen war. Dabei wurde jedoch eine Methode gewählt, die "in diesem speziellen Fall" nicht als strafbar gelten könne, sagte Fuhrmann. Die aus Kolumbien stammende Mutter hatte ihren Sohn beim Prediger übernachten lassen, weil sie "Wert lege auf eine enge Beziehung zum Pastor", wie sie dem Polizisten erklärte. Was in dessen Wohnung wirklich passierte, wusste sie offenbar nicht.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden sich bei dem Prediger mehr als 800 Fotos und Videos zumeist jugendpornografischen Inhalts, die aus dem Internet heruntergeladen worden waren. Von sich selber schickte er dem Jungen neben Detailbildern auch Aufnahmen, die ihn bei der Selbstbefriedigung zeigten, hieß es in der Anklage.

Der aus Niedersachsen stammende Mann arbeitete bei "Grace-Life", wo er als "überzeugend und salbungsvoll" geschätzt wurde, sagte ein ehemaliges Mitglied. Die international vernetzte Glaubensgemeinschaft - übersetzt "Gnade des Lebens" - hat sich nach eigenen Angaben den Auftrag gegeben, "die Nachricht von Gottes Gnade und seiner bedingungslosen Liebe zu predigen". Zu den Aufgaben gehört "tägliche Ermutigung durch Worte des Glaubens". In Neuenstadt wurde zu sonntäglichen Gottesdiensten eingeladen, auch regelmäßige Pfingstseminare, Kinderbibeltage und Herbstbibelschulen standen auf dem Programm. Bei dem Verein ist derzeit niemand erreichbar. "Grace-Life gibt es nicht mehr", verlautete aus dem Rathaus.

Der Angeklagte stand seit 2014 in den Diensten von "Grace-Life", wie er in der Verhandlung sagte. Für seine Einsätze habe er 1100 Euro im Monat verdient. Zuvor hatte der gelernte Holzmechaniker seit Dezember 2001 in eher privatem Rahmen das Wort Gottes verbreitet. In Neuenstadt habe er dann die "Arche" gegründet, gleichfalls eine Freikirche, wie er im Prozess sagte. Er zeigte sich ebenso geständig wie reuig. Er habe versucht "diese Dinge mit Gott zu klären", schrieb er den Eltern des Opfers.