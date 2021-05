Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Der Sommer, die Stadt und du!" – dieser Slogan der Eppinger Gartenschau hat eine, wenn auch vorübergehende, zweite Variante bekommen: "Der Sommer, zwei Städte und wir."

Noch nie sei ihm eine Entscheidung so schwergefallen wie die, die Gartenschau in Eppingen abzusagen sagte Oberbürgermeister Klaus Holaschke, an dem Tag, an dem sie eigentlich hätte eröffnet werden sollen, nun am Kiliansplatz in Heilbronn stehend, umgeben von seinen Mitstreitern, darunter der Betriebsleiter der Gartenschau Eppinger Bürgermeister Peter Thalmann, Heilbronn Oberbürgermeister Harry Mergel, Baubürgermeister Wilfried Hajek und Oliver Toellner, der Leiter des städtischen Grünflächenamtes, der sich als seinerzeitiger Heilbronner "Buga-Chefplaner" für 2019 für dieses Amt empfohlen hatte. Und sogar Hanspeter Faas war da, der Geschäftsführer der Heilbronner Buga des Jahres 2019, obwohl er gerade in Sachen Gartenschau am Bodensee eingespannt ist – diese, in Lindau und Friedrichshafen, findet statt.

Der Auftrieb auf dem Kiliansplatz hatte einen guten Grund: Eppingen lässt jetzt Heilbronn aufblühen, und zwar mit dem "Sommerflor", den die Eppingen schon bestellt und bezahlt hatte, dessen Kosten nun aber die Stadt Heilbronn übernommen hat. Holaschke sprach nicht nur die guten Beziehungen der beiden Kommunen an, er erinnerte auch daran, dass Eppingen seinerzeit schon auf der Buga für seine Gartenschau werben konnte.

Der Sommergarten auf dem Kiliansplatz dürfte ein guter Botschafter sein für die Schau in Eppingen, wenn sie im kommenden Jahr stattfindet. Von den 5000 Sommerblumen findet sich hier die Hälfte, die Stauden für Dauerbepflanzung werden im Heilbronner Stadtgarten eine Heimat bekommen – dessen Neugestaltung geht gerade ihrem Ende entgegengeht –, und andere werden die Beete am Floßhafen schmücken. "Mit dem Kiliansgarten haben wir einen wunderschönen Ort mitten in der Stadt geschaffen und lassen unseren Kiliansplatz bunt, fröhlich und in diesem Jahr besonders üppig aufblühen. Nach den tristen Corona-Monaten ist das auch ein Aufbruchsignal für die ganze Innenstadt" beschrieb Heilbronns OB Mergel diesen Zugewinn für die Stadt.

Augenfällig und besonders ist das stilvolle Arrangement der Beete auf dem Kiliansplatz. Er ist ja nicht irgendein Platz: Er wurde 1988, nicht ohne Widerstand, von Rasso Mutzbauer, damals Leiter des Stadtplanungsamtes, nach dem Vorbild der weltberühmten Piazza del Campo in Siena gestaltet. Die fächerförmige Pflasterung hat das Grünflächenamt aufgenommen, ließ dazu von den Schreinern des städtischen Betriebsamtes die Beete bauen in denen sich nun, beziehungsweise erst recht, nach ein paar warmen Sonnentagen der Sommerflor in seiner ganzen Pracht entfalten wird. Umrahmt von Lavendelstauden werden hier Sommerblüher, Gräser, aber auch Nutzpflanzen wie Artischocken oder Fenchel bis in den Herbst hinein blühen. Zusammen mit Stühlen, Sonnensegeln und vielleicht auch wieder kleineren Veranstaltungen sollen sie den Kiliansplatz zu dem machen, als das ihn Toellner bezeichnete: die "Herzkammer" der Stadt. Unter den gerade herrschenden Umständen hätte man sich aber auch kaum eine bessere Sympathiewerbung für Eppingen vorstellen können – und für das kommende Gartenschaujahr in der Fachwerkstadt.