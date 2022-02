Heilbronn. (rnz) Falls es die Pandemie zulässt, wird sich die Heilbronner Theresienwiese vom 26. bis 28. Februar in einen großen Krämermarkt verwandeln, denn dorthin soll der Pferdemarkt in diesem Jahr Corona-bedingt ausweichen. Auf der eingefriedeten großen Festwiese sind die nötigen Zugangskontrollen möglich, die auf dem sonst üblichen Gelände hinter der Harmonie kaum umsetzbar wären. Die Pferdeprämierung soll hingegen wie gewohnt auf den Reitanlagen am Trappensee stattfinden.

"Wir sind fest entschlossen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die es unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen gibt", erklärt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, die den traditionsreichen Pferdemarkt veranstaltet. Die Theresienwiese sei unter den momentanen Bedingungen besser geeignet als das der traditionelle Standort. Eine endgültige Garantie, dass der Heilbronner Pferdemarkt tatsächlich Ende Februar stattfindet, sei das allerdings noch nicht. "Natürlich beobachten wir die Situation und die Infektionszahlen weiterhin und bleiben im engen Austausch mit den Behörden", sagt Schoch.

Auf der Theresienwiese sollen, so die Planung, rund 300 Stände Platz finden. Am Angebot wird sich damit voraussichtlich kaum etwas ändern: Vom Pferdebalsam bis zum Reifendicht-Gel soll der Markt Tausende ganz spezielle Dinge und Kuriositäten bieten – nur diesmal eben deutlich kompakter als üblich.

Die Marktschreier werden dann wieder Schnäppchen anpreisen, und der Funpark, ebenfalls auf der Theresienwiese, wird dafür sorgen, dass bei Kindern und Jugendlichen keine Langeweile aufkommt. "Wir werden ein Riesenrad unter den Fahrgeschäften haben, und samstags und sonntags soll es für die Kleinen auch das tierfreundliche Ponyreiten vom Krainbachhof im hinteren ruhigeren Bereich der Theresienwiese geben", erklärt Alexander Ghassemi, der Projektverantwortliche bei der HMG. "Wir sind froh darüber, dass wir alle Markt-Meter auf diesem Festplatz unterbekommen und gleichzeitig genug Flächen für die Passanten-Ströme garantieren können. Man kann ohne Gedränge und mit reichlich Abstand zueinander alle Stände besuchen", versichert Ghassemi.

Auf den Reitanlagen am Trappensee soll eine Jury die rund 180 angemeldeten Pferde begutachten: Am Samstag, 26. Februar, sind ab 9 Uhr Reitpferde und Gebrauchspferde im Bewertungsfokus, am Sonntag sind ab 9 Uhr die Zuchtpferde an der Reihe. Die Preisverleihung ist dieses Jahr im kleinen Kreis am Montag im Schießhaus vorgesehen.

Heute ist der Heilbronner Pferdemarkt eine Mischung aus Krämermarkt, Ausstellung, Jahrmarkt und Pferdeschau. Seine Anfänge gehen auf das 18. Jahrhundert zurück, als beim Vieh- und Rossmarkt die schwersten Ochsen und die schönsten Pferde prämiert wurden.