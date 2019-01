Heilbronn. (pol/mare) Hochbetrieb in den Arrestzellen des Heilbronner Reviers Mittwochnacht. Davon berichtet die Polizei.

Aber der Reihe nach: Um 3.30 Uhr löste die Alarmanlage eines Getränkehandels aus. Der Besitzer schaute deswegen nach und fand einen Unbekannten auf dem umzäunten Areal und einen weiteren Mann außerhalb des Zauns. Als diese merkten, dass sie entdeckt wurden, gingen sie in aller Seelenruhe zu Fuß weg.

Die alarmierte Polizei rückte mit fünf Streifen an. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass noch nichts gestohlen worden war. Kurz darauf nahm eine Streife einen der Männer in der Bahnhofstraße fest, dem zweiten Dieb gelang die Flucht.

Der Festgenommene war stark betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Da er beim Gehen stark schwankte, durfte er nach den durchgeführten Maßnahmen nicht nach Hause, sondern musste erst seinen Rausch in der Zelle ausschlafen.

In der Nachbarzelle wurde kurz davor ein 19-Jähriger untergebracht. Dieser war in einer Heilbronner Gaststätte mit einem anderen Gast in Streit geraten. Als er mit einem verbotenen Einhandmesser herumfuchtelte, gingen die beiden vor das Gebäude und die Polizei wurde alarmiert. Die zufällig in der Nähe befindliche Streife sah bei der Anfahrt, wie der junge Mann plötzlich auf die Fahrbahn der Allee rannte und versuchte, gegen ein vorbeifahrendes Auto zu treten. Das Messer warf er, als er den Streifenwagen bemerkte, in den Grünstreifen. Nachdem er nach den Polizisten gespuckt hatte, jedoch nicht traf, wurde er überwältig und in die Zelle gebracht.