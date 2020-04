Meist ist es noch nicht so weit, aber viele Einzelhändler und Firmen fürchten um ihre Existenz. IHK und Arbeitgeberverbände der Region stellen mit ihrem „Zehn-Punkte-Plan“ nun Forderungen zur Wiederbelebung der Wirtschaft“ an die Politik. Symbolbild: Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Eine Pressekonferenz als "Telco" – nicht ungewöhnlich in diesen Tagen. Die große Besetzung", mit der die IHK Heilbronn/Franken und die Arbeitgeberverbände der Region ihren "Zehn-Punkte-Plan zur Wiederbelebung der Wirtschaft" an die Öffentlichkeit brachten, war es hingegen schon, wohl auch als "hörbares" Zeichen dafür, wie man sich in diesen Kreisen der Corona-Krise stellt, die ja längst auch zur eigenen Krise geworden ist.

"Wir legen los", verspricht Elke Döring, Hauptgeschäftsführerin der IHK, und das tut dann auch Professor Harald Unkelbach in aller Ausführlich- und Dringlichkeit. Schnell wird klar, dass der "Zehn-Punkte-Plan" vor allem ein Forderungskatalog an die verantwortlichen Politiker ist. Mit denen, also vor allem den Abgeordneten im Landtag und im Bundestag, sei man im ständigen Gespräch, sagt Döring, auch gleich nach der Telco gebe es das nächste Treffen: "Wir waren noch nie in einem solch engen Austausch."

Hintergrund > Das Zehn-Punkte-Programm der IHK 1: Unsere Unternehmen brauchen eine klare Perspektive: Wann kommt welcher Schritt? 2: Die Lockerungen des Lockdown müssen klar, einfach und frühzeitig kommuniziert werden. 3: Staatlich angeordnete [+] Lesen Sie mehr > Das Zehn-Punkte-Programm der IHK 1: Unsere Unternehmen brauchen eine klare Perspektive: Wann kommt welcher Schritt? 2: Die Lockerungen des Lockdown müssen klar, einfach und frühzeitig kommuniziert werden. 3: Staatlich angeordnete Betriebsschließungen (Fachhandel, Gastronomie, Tourismus) müssen sukzessive und verlässlich beendet werden. 4: Der europäische freie Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr muss zwingend wieder sichergestellt werden. 5: Für die nationalen, europäischen und internationalen Wertschöpfungsketten müssen die Grenzen für Warenverkehr, Berufspendler und Servicemitarbeiter offenbleiben und Kontrollen zeitsparend durchgeführt werden. 6: Die Unternehmen brauchen verbindliche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, um die staatlich vorgegebenen Infektionsschutzziele betriebsindividuell umsetzen zu können. 7: Alle Ämter und Behörden müssen ihre Tätigkeit wiederaufnehmen und Prozesse unbürokratisch, an besten digital, ausgestalten. 8.: Die Unternehmen brauchen eine klare Perspektive, wann Schulen wieder geöffnet und Kinderbetreuung wieder gewährleistet sein wird. 9: Die gesetzlichen Regelungen für mobiles Arbeiten und Homeoffice müssen vereinfacht werden. 10: Die duale Ausbildung und die Weiterbildung des Personals müssen auch in Krisenzeiten fortgesetzt werden.

Was auffällt; Es wird kritisiert, argumentiert, vorgeschlagen, aber es wird nicht gejammert. Dabei kann sich Elke Döring – sie formuliert es sehr vorsichtig – vorstellen, dass das Minus durch die Krise, wie es die Stadt Heilbronn errechnet hat (derzeit 50 bis 60 Millionen Euro), eine Größe ist, mit der auch die Wirtschaft der Region rechnet. Unkelbach hatte gleich zu Beginn betont, die "Ungewöhnlichkeit der Maßnahme" zeige, wie "dringlich unser Anliegen ist", der Druck werde jeden Tag größer.

Die Zahl der 300.000 Soforthilfeanträge und der 16.000 geprüften Liquiditätshilfen soll das unterstreichen. Vor allem aber mahnt er an: "Wir brauchen Leitplanken und nicht die Minimalschritte, "damit sich auch Kreativität entfalten könne". Dazu zitiert er den Grundsatz, demzufolge nur einfach Regeln zu intelligentem Verhalten führen.

Diese anzumahnen, scheint den Wirtschaftsführern derzeit besonders dringlich, so beispielsweise verbindliche Sicherheitsmaßnahmen, statt Abstandsregelungen. Dabei vergleicht Unkelbach variable Raumangaben für Menschen mit der gesetzlichen Regelung eines "Freilaufhuhns" (2,5 Quadratmeter). Vor allem aber macht er deutlich, wie wichtig es für das Hochfahren der Wirtschaft sei, dass Schulen und Kitas wieder öffnen und gesetzliche Regeln für mobile Arbeiten und Homeoffice geschaffen werden.

Dass sich Thomas Gauss, IHK-Präsidiumsmitglied und als Geschäftsführender Gesellschafter des Sporthauses "Saemann" Sprecher des Einzelhandels, besonders gegen die 800-Quadratmeter-Regelung richtet (bis zu dieser Größe dürfen Geschäfte ab heute öffnen), ist aus seiner Perspektive nachvollziehbar: Dies werde zu einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung führen.

Als Beispiel führt er an, dass die Großeinkaufsstätten des Lebensmittelhandels auch "nicht systemrelevante Artikel wie etwa Kleidung oder Elektrogeräte weiter verkaufen dürften. Gauss hält es für notwendig und auch für möglich, dass bei festgelegten Abstandsregeln, dem Einzelhandel und vor allem auch der Gastronomie auch ohne diese Einschränkung geholfen werden könne. "Amazon zahlt keine Steuern", sagt er und mahnt an, dass, gerade wegen des erstarkten Online-Handels, die "Stadt als soziales Gebilde" in Gefahr sei.

Nicht die Stadtgrenzen, sondern die der EU und darüber hinaus, hat Hans-Jörg Vollert, Geschäftsführender Gesellschafter der Weinsberger Firma Vollert Anlagenbau GmbH, im Blick: "Wir müssen gemeinsam mit Europa wieder hochlaufen", sagt er, da könne man in Deutschland "noch so zappeln", wenn zum Beispiel in Norditalien, dem wichtigsten Lieferanten der Stahl- und Maschinenbauindustrie, nichts anläuft.

Wieder einen freien Warenverkehr einzuführen, ist deshalb seine zentrale Forderung an die Politik: "Wir müssen Europa synchronisiert hochkriegen", sagt er ein ums andere Mal, kritisiert dafür beispielsweise den Umgang etwa mit Lkw-Fahrern im Ausland (Tschechien etwa nimmt deren Personalien auf und schickt sie in Quarantäne) und die Reiseeinschränkungen für Service-Personal. Gelegentlich fließt in die Beiträge auch Persönliches ein, etwa wenn Vollert sagt, er könne es als Vater von drei Kindern im Schulalter nachvollziehen, was die Situation auch für Familien bedeutet.

Dieser Punkt beschäftigt auch Karl Schäuble, Geschäftsführer von Illig-Maschinenbau und Vorstandsvorsitzender Südwestmetall. Wie Vollert fordert er eine "europäische Richtlinie für die Lieferketten". Planungssicherheit bei den Schulöffnungszeiten und in der Kinderbetreuung sieht er mit als den wichtigsten Schritt für eine Normalisierung, dies aber auch bei Abwägen aller Risiken für Gesundheit und Sicherheit und der Fürsorgepflicht der Arbeitgeber.

Das unterstreicht auch Jörg Ernstberger, Geschäftsführer bei Südwestmetall: Die Unternehmen seien startklar, vorausgesetzt die Kinderbetreuung sei geregelt, sagt er, und auch, dass es dafür "keine Tabus" geben dürfe. So ein "Tabu" hatte pass- und zeitgenau gerade Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble angesprochen, als er vorschlug, die Sommerferien zu verkürzen – Präsident Unkelbach nahm diesen Vorschlag gleich zustimmend auf.