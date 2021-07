Heilbronn. (rnz) Die Stadt Heilbronn setzt ihre Strategie fort, mit dezentralen Impfangeboten noch mehr Bürger zu erreichen. Unter dem Motto "Mit Impfschutz in die Sommerferien" finden weitere Aktionen in Kirchhausen und Neckargartach statt. Beim Angebot in Kirchhausen wird der Impfstoff von Johnson & Johnson verabreicht. Bei diesem Vektor-Impfstoff reicht eine Injektion, um nach zwei Wochen einen vollständigen Impfschutz zu haben. Beim Impfstoff von Biontech, der in Neckargartach angeboten wird, besteht der volle Schutz zwei Wochen nach der zweiten Impfung. "Impfen ist unsere wichtigste Waffe im Kampf gegen die Pandemie", sagt Oberbürgermeister Harry Mergel. "Ich appelliere an alle, die noch nicht geimpft sind, sich impfen zu lassen und damit sich selbst und andere zu schützen. Das ist umso wichtiger, weil auch in Heilbronn immer mehr Infektionen durch die hoch ansteckende Delta-Variante verursacht werden."

Am Samstag, 10. Juli, wird in der Deutschordenshalle Kirchhausen von 8 bis 12 Uhr mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft. Die Anmeldung ist per E-Mail an buergeramt.kirchhausen@heilbronn.de oder telefonisch unter 07066 / 7044 möglich. Am selben Tag wird von 10 bis 14 Uhr auch in der Neckarhalle in Neckargartach geimpft, dort mit Biontech. Der Zweittermin ist am 21. August; Anmeldung per E-Mail an buergeramt.neckargartach@heilbronn.de oder telefonisch unter 07131 / 564605 oder 564606. In Neckargartach gibt es auch Spontan-Termine.

Weiterhin besteht zudem die Möglichkeit, sich im Kreisimpfzentrum Heilbronn in der Horkheimer Stauwehrhalle impfen zu lassen. Termine können telefonisch über die Impf-Hotline 116.117 oder online unter https://impfterminservice.de gebucht werden. Derzeit sind laut Stadt auch kurzfristig Termine für den Impfstoff Biontech erhältlich. Impfungen mit dem Impfstoff Astra-Zeneca sind im Kreisimpfzentrum auch ohne Termin möglich.

Update: Dienstag, 6. Juli 2021, 19.00 Uhr

Impfangebote für Betriebe

Heilbronn. (rnz) Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken hat auf dem Verhandlungsweg erreicht, dass viele ihrer Mitglieder auch ohne eigenen Betriebsarzt die Chance bekommen, ihre Mitarbeiter impfen zu lassen. Handwerkbetriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern und Sitz im Stadt- und Landkreis Heilbronn können nun kurzfristig Impftermine für ihre Belegschaften buchen. Die Landkreise reagieren damit auf einen eindringlichen Appell von Kammerpräsident Ulrich Bopp und Hauptgeschäftsführer Ralf Schnörr, in dem sie mehr Unterstützung für kleine Unternehmen forderten. "Im Handwerk haben Betriebe meist weniger als zehn Mitarbeiter und damit keinen eigenen Betriebsarzt. Wir sind deshalb sehr dankbar, dass die Behörden auf unser Anliegen so schnell reagiert haben", betont Bopp. "Mit den Angeboten der Stadt und der Landkreise können wir einen guten Schritt beim Impfen vorankommen", ist sich Hauptgeschäftsführer Schnörr sicher. "Denn damit werden auch Menschen erreicht, die sich noch nicht selbst um eine Impfung bemüht haben."

Betriebe aus dem Landkreis Heilbronn können ihre Mitarbeiter bereits am Sonntag, 27. Juni, im Kreisimpfzentrum Ilsfeld-Auenstein impfen lassen. Vom 26. bis 28. Juni stehen außerdem rund 1600 Termine für die Mitarbeiter von Betrieben aus dem Stadtkreis Heilbronn im Kreisimpfzentrum Heilbronn-Horkheim zur Verfügung.

Betriebe, die die Voraussetzungen erfüllen und Termine für ihre Mitarbeiter buchen möchten, können sich unter Telefon 07131 / 791102 oder per E-Mail an impfung@hwk-heilbronn.de melden.