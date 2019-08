Von Brigitte Fritz-Kador

Kreis Heilbronn. Wo ist es schöner und erholsamer bei Sommerhitze und schlechter Luft als im Wald? Und dennoch warnt die Heilbronner Forstabteilung die Waldspaziergänger: "Als Folge der letzten Trockenjahre und vor allem des extremen Dürresommers 2018 sind viele Buchen abgestorben oder deutlich erkrankt." Das heißt: Die abgestorbenen Kronenteile sind spröde wie Glas und stellen durch herabfallende Teile ein großes Risiko für alle Waldbesucher dar. Deshalb werden die Waldbesucher vor Gefahren durch plötzlich herabfallende Trockenäste gewarnt. Um das Risiko zu senken, rät die Forstabteilung dazu, unbedingt auf den Wegen zu bleiben und den Aufenthalt unter abgestorbenen Bäumen oder Kronenteilen zu vermeiden.

Orangefarbene Markierungen vor allem auf den Buchen zeigen an, dass ihr Ende gekommen ist. Allerdings nicht ganz so bald, denn die Beseitigung und Eindämmung der Borkenkäferschäden an Nadelbäumen bindet immer noch nahezu die gesamten Kapazitäten der städtischen Forstmitarbeiter, so dass man sich bei der Beseitigung gefährlicher Buchen zunächst nur auf den Bereich von öffentlichen Straßen, Grill- und Spielplätzen beschränkt. Im übrigen Wald wird es länger dauern. Und es gilt auch den Hinweis zu beachten, dass es für Waldbesitzer keine Beseitigungspflicht gibt, da es sich hierbei um "waldtypische Gefahren" handelt. Mit anderen Worten: Man betritt den Wald auf eigene Gefahr. Die Fraktion der "Grünen" im Gemeinderat hatte bei der letzten Haushaltsberatung eine weitere Vollzeitstelle für die Forstverwaltung beantragt, das wurde abgelehnt.

Von den 1600 Hektar Wald im Stadtkreis Heilbronn sind 1200 im Besitz der Stadt - zum Vergleich: Das Forstamt des Landkreises muss sich um 30.000 Hektar kümmern. Neben der Eiche zählt die Buche zu den häufigsten Baumarten. Sie ist neben der Eiche die häufigste Baumart nicht nur im Stadtwald, sondern auch die Hauptbaumart in Baden-Württemberg.

Peter Hauk (CDU) hat als zuständiger "Forstminister" schon die Wälder in Hohenlohe besucht und dabei gewarnt. Wenn der Bodenwasserspeicher erschöpft sei, würden die Bäume an Vitalität und Abwehrkraft verlieren und "vor allem der Prachtkäfer und der kleine Buchenborkenkäfer haben dann mit den geschwächten Buchen ein leichtes Spiel". Das Holz der vertrockneten Buchen sei stark entwertet und könne von Sägewerken nur eingeschränkt genutzt werden. "Die Kapazitäten für Aufarbeitung, Lagerung und Verkauf sind erschöpft. Die holzverarbeitende Industrie kann die anfallenden Schadholzmengen nicht schnell genug aufarbeiten, wodurch das gelagerte Holz noch weiter an Wert verliert", sagte der Minister zur Lage auf dem Holzmarkt.

Susanne Bay, Fraktionschefin der Grünen im Heilbronner Gemeinderat, hat nun ein weiteres Mal reagiert und einen entsprechenden Antrag an die Verwaltung gestellt. Angesichts der "dramatischen Situation mit Hitzeschäden und Schädlingsbefall in den Wäldern Baden-Württembergs" möchte sie bis in spätestens drei Monaten einen Bericht der Verwaltung haben, um in den gemeinderätlichen Gremien "über den Zustand des Heilbronner Stadtwalds inklusive einer möglicherweise bereits vorhandenen oder geplanten Forstentwicklungsstrategie angesichts der bereits eingetretenen und weiter zunehmenden Herausforderungen für den Forst" zu sprechen. Sie geht dabei nochmals auf die Personalausstattung der für den Forst zuständigen Stellen ein und meint, inzwischen sei die Sache "vermutlich für alle einsehbar" so dringend, dass man nochmals grundsätzlich über eine Forstentwicklungsstrategie debattieren müsse.

Hauk hat versprochen, dass das Land auf den Bund zugehen und eine schnelle finanzielle Beteiligung einfordern werde, ein Notfallplan für die Wälder Baden-Württembergs sei in Vorbereitung. Beim Angebot und Verkauf von Brennholz durch die Stadt - ein begehrter Termin - werden üblicherweise 3700 Festmeter Holz angeboten, der Anteil an Schadholz wird erheblich sein. Brennholz verbrennt CO2-neutral, belastet die Erdatmosphäre nicht mit zusätzlichem Kohlendioxid.

Info: In Deutschland ist etwa ein Drittel der Gesamtfläche mit Wald bedeckt. Die häufigste Baumart ist die Fichte (25 Prozent), gefolgt von der Kiefer (22 Prozent), der Buche (15 Prozent) und der Eiche (zehn Prozent).