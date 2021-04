Heilbronn. (rnz) 22 Teilnehmer zählte der Stammtisch der Heilbronner Hotellerie, der zu Wochenbeginn online stattfand. Das Interesse an den Themen, die von der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) zusammengestellt worden waren, war groß. Ob digitale Seminarangebote, digitale Gästesysteme oder digitale Möglichkeiten, um Kontakte nachzuverfolgen: Die Informationen sollten der von der Krise besonders stark betroffenen Hotelbranche helfen, sich für die Zeit nach dem Lockdown bestmöglich aufzustellen.

"Wir haben uns sehr gefreut, dass der Stammtisch, der in normalen Zeiten regelmäßig in unterschiedlichen Heilbronner Hotels stattfindet, auch in dieser für die Branche so schwierigen Zeit so gut angenommen wurde", bekräftigte Steffen Schoch, Geschäftsführer der HMG. Die Situation, in der sich die Hotels momentan befänden, sei dramatisch.

Entsprechend der aktuellen Situation waren die ausgewählten Themen vor allem Informationen über digitale Angebote, die der Branche helfen sollen, sich für die Zeit nach dem Lockdown bestmöglich aufzustellen. Stefan Ernesti, Wirtschaftsförderer der Stadt Heilbronn, berichtete über Möglichkeiten der digitalen Kontaktverfolgung, wie beispielsweise die "Luca"-App. City-Managerin Irina Guzina informierte über eine Online-Seminarreihe zu Themen, die der Branche helfen können, im digitalen Bereich aufzurüsten.

"Ich finde solche Veranstaltungen immer hilfreich. Die vorgestellte digitale Gästemappe von Gastfreund nutzen wir in unserem Betrieb bereits", erklärte Diana Kurz von "Café & Wein" im Heilbronner Stadtteil Sontheim.

Die HMG stellte außerdem ihr touristisches Programm für die Saison vor. Zum zweiten Mal würde unter dem Titel "Urlaub in Heilbronnien" der Fokus auf Urlaub in der Region gelegt werden, erklärte Schoch. Susanne Hornung, bei der HMG für den touristischen Vertrieb verantwortlich, stellte den Kollegen die unter diesem Titel zusammengestellten Corona-konformen touristischen Angebote für unterschiedliche Gruppengrößen vor. Von Planwagenfahrten durch die Heilbronner Weinberge bis zu Leistungen, die in Kombination mit den Ausstellungen der Wissenserlebniswelt "Experimenta" in Heilbronn gebucht werden können, zeigte sie einen breiten Mix auf, der die Bereiche Wein, Wasser, Natur und Technik abbildet.

Der abschließende Appell von Steffen Schoch an die Runde konnte auch als Durchhalteparole verstanden werden. Der zu erwartende neue Blick auf Regionen, die momentan noch nicht zu den touristischen Hochburgen zählen, könne eine Chance sein, gibt er eine Perspektive. "Auch wenn es jetzt schwer vorstellbar ist, aber vermutlich wird Heilbronn von dieser Fokussierung auf Urlaub in der Heimat langfristig sogar profitieren."