Heilbronn. (RNZ) In den Nächten von Samstag, 20. November, auf Sonntag, 21. November, sowie von Sonntag auf Montag, 22. November, ist aufgrund von Baumaßnahmen der gesamte Heilbronner Hauptbahnhof jeweils von 22 bis 4 Uhr gesperrt und für Bahnen nicht anfahrbar. Die Stadtbahnlinie S4 der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) ist deshalb in diesen beiden Zeiträumen zwischen Leingarten und Heilbronn Hauptbahnhof unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Auch tagsüber kommt es laut AVG an den genannten Wochenendtagen zu Änderungen in Hinblick auf die Stadtbahnlinie S4. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird zwischen Leingarten und Heilbronn eingerichtet.

Änderungen im Hinblick auf die Linie S4 gibt es jedoch nicht nur in den beiden genannten Nächten, sondern auch darüber hinaus: Aufgrund von Stopfarbeiten im Bereich des Heilbronner Hauptbahnhofs, die insgesamt über den Zeitraum vom 20. November, 22 Uhr, bis Montag, 22. November, 4 Uhr, andauern, ist die S 4 am Samstag und am Sonntag auch jeweils von 4 bis 22 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs unterbrochen.

Die Züge in Richtung Schwaigern und Eppingen enden im genannten Zeitraum in Heilbronn am Bahnhofsvorplatz. Die Züge zur Weiterfahrt in Richtung Schwaigern und Eppingen verkehren im Heilbronner Hauptbahnhof. Die Abfahrtsgleise der Züge werden im Hauptbahnhof angezeigt. Die Züge in Richtung Heilbronn Harmonie, Weinsberg und Öhringen Cappel enden im genannten Zeitraum, aus Richtung Eppingen und Schwaigern kommend, im Heilbronner Hauptbahnhof. Die Züge zur Weiterfahrt in Richtung Harmonie Heilbronn, Weinsberg und Öhringen Cappel verkehren wie gewohnt ab dem Bahnhofsvorplatz.