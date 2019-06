Die neue All-Sky-Kuppe auf dem Dach der "Experimenta" in Heilbronn soll die größte ihrer Art in Deutschland sein und ist ab kommenden Montag für Ausstellungsbesucher zu bestimmten Zeiten geöffnet. Foto: Experimenta

Heilbronn. (rnz) Auf dem Dach der Heilbronner "Experimenta" befindet sich eine Weltraumstation der besonderen Art, die ab kommenden Montag für Besucher geöffnet wird. Die neue Sternwarte bietet mit der größten All-Sky-Kuppel Deutschlands - 6,5 Meter im Durchmesser und fünf Tonnen schwer - einen fast grenzenlosen Blick ins Universum.

Die Kuppel ist aus mehreren Glasfaser-Schalensegmenten gefertigt. Öffnet sie sich, klappen die Schalensegmente seitlich weg und geben den Blick auf den Himmel frei - ein deutlicher Vorteil gegenüber herkömmlichen Teleskopkuppeln, bei denen sich nur ein kleiner Spalt zur Beobachtung öffnet.

Außerdem ist die neue Sternwarte als eine von wenigen weltweit komplett barrierefrei gebaut, und auch für den Einblick in das Teleskop gibt es entsprechende Hilfsmitte. Für Menschen mit Sehbehinderung gibt es zudem Sonnen-Abbildungen in tastbarer Braille-Darstellung. "Der Himmel ist für alle da. Deshalb sollen auch Menschen mit Behinderungen in der Experimenta die Faszination des Weltalls erleben können", erläutert Dr. Kai Noeske, Leiter "Science Dome" und Sternwarte.

Rundgang durch die "neue" Experimenta Heilbronn Kamera/Produktion: Vanessa Dietz, Reinhard Lask

Im Inneren der All-Sky-Kuppel, die von der Firma Baader Planetarium aus dem bayerischen Mammendorf stammt, stecken zwei leistungsstarke Teleskope: Das Hauptgerät ist ein Spiegelteleskop mit 50 Zentimeter Spiegeldurchmesser und 3500 Millimeter Brennweite. Dank einer hochempfindlichen Kamera und speziellen Filtern können mit ihm besonders kontrastreiche Fotos von Himmelsobjekten erstellt werden.

Das zweite Gerät ist ein Linsenteleskop mit 25 Zentimeter Linsendurchmesser und 2200 Millimeter Brennweite, dessen hohe Farbreinheit durch Fluorit-Glas in den Linsen erreicht wird. Ausgestattet mit speziellen Sonnenfiltern, ermöglicht es einen gefahrlosen Blick in das Zentrum des Sonnensystems und faszinierende Fotos per Smartphone und Kamera. Zu entdecken gibt es schließlich viel auf dem 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Stern: Zum Beispiel Sonnenflecken, die durch das Austreten von Magnetfeldlinien an der Oberfläche der Sonne entstehen; oder auch die Sonnenfackeln, die 1000 Grad Celsius heißer sind als ihre Umgebung. Beide Teleskope wurden individuell konfiguriert, sodass trotz der Innenstadtlage und der damit verbundenen nächt-lichen Lichtverschmutzung eindrucksvolle Blicke ins Weltall möglich sind.

Ein weiteres, vollautomatisches Sonnenteleskop, der speziell für die "Experimenta" entwickelte und auf dem Dach befestigte Heliostat, wird zukünftig Live-Bilder von der Sonne ins hauseigene Netzwerk streamen. Von dort können dann diverse Bildschirme im Haus mit den Bildern bespielt werden.

In Ergänzung zu den Teleskopen in der All-Sky-Kuppel und dem vollautomatischen Sonnenteleskop gibt es auf der Dachterrasse vier Teleskopstationen, die zusätzlich auch bei Tag genutzt werden können. Auch hier gewährleistet der Einsatz von speziellen Filtern einen sicheren Blick in die Sonne, und die Besucher können bei geeignetem Wetter mit ihrem Smartphone eindrucksvolle Fotos von gewaltigen Sonnenausbrüchen machen.

Info: Die All-Sky-Kuppel ist von Montag bis Freitag geöffnet und kann im Rahmen eines Ausstellungsbesuchs zu bestimmten Zeiten besichtigt werden. Nachtbeobachtungen bietet das Sternwarte-Team an ausgewählten Tagen an: www.experimenta.science