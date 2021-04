Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Prost Ludwig! Die Stadt Heilbronn hat sich zum 200. Geburtstag ihres berühmten Sohnes Ludwig Pfau einen Riesling und einen Lemberger gegönnt. Das aber sollte nicht der einzige "geistvolle" Beitrag zum Jubiläumsjahr werden. Wer sich von der vergangenen Sitzung des Kulturausschusses versprach, Genaueres dazu zu erfahren, der sah sich getäuscht. Die Planung läuft noch. Dabei ist sein Geburtstag eigentlich seit 200 Jahren bekannt und dass Corona den Planern üble Streiche spielt, damit darf auch gerechnet werden. Kulturbürgermeisterin Agnes Christner versprach, man werde das Jubiläum angemessen darstellen, und: "Lassen Sie sich überraschen!" Das gerade in der Pandemiezeit stark geforderte Schul- und Kulturamt, es muss unter anderem auch eine Reihe von Veranstaltungen für "Heilbronn ist Kult" flexibel planen. Anton Knittel, Leiter des Literaturhauses hat seine "Pfau-Pläne" auch schon lange fertig, wenn auch mit dem üblichen Fragezeichen dahinter. Hier wird man im Spätsommer (Pfau hat am 25. August Geburtstag) einiges dazu erwarten können, was neben dem historischen auch dem intellektuellen Anspruch des Dichters, Revolutionärs, Gärtners, Häftlings und Ehrenbürgers entspricht – und hoffentlich auch dem des Publikums.

Essenzielle Beiträge aus dem Gremium waren beim Tagesordnungspunkt "Pfau" dünn gesät. Populär scheint Pfau im Gremium nicht unbedingt zu sein. Lediglich Gottfried Friz für die FDP, die Pfau ja als einen ihrer geistigen Väter sieht, machte sich für ihn stark, und Erhard Jöst (Linke), der sich schon lange um Pfau bemüht und verdient gemacht hat, kam mit einer Fülle von Anregungen und auch Forderungen. Er hat aus eigener Initiative und auf eigene Kosten schon einiges für Pfau geleistet. Schon vergangenes Jahr gab er zusammen mit Günter Emig (früher Kleistarchiv Sembdner) die Pfau-Gedichte neu heraus, nun hat er dafür gesorgt, dass einige von ihnen beispielsweise vom Kantor Andreas Benz vertont wurden. Ebenso hat er Plakate drucken lassen mit Pfau-Gedichten, die jetzt in den Stadtbussen hängen, für "Leserfahrten".

Die beiden Heilbronner FPD-Stadträte und Bundestagsabgeordneter Michael Link und sein Landtagskollege Nico Weinmann streben seit geraumer Zeit einen von der Stadt eingerichteten "Ludwig-Pfau-Preis für Demokratie" an. Jöst würde dem gerne noch ein Ludwig-Pfau-Archiv hinzufügen, hat dazu auch schon Kontakte zur Universität Heidelberg aufgenommen. Pfau war an ihr immatrikuliert und Heidelberg war auch erste Station auf seiner Flucht nach Beginn der Märzrevolution 1848. Jöst erinnerte den Kulturausschuss auch daran, dass sich unter anderem das Deutsche Literaturarchiv Marbach bereits intensiv mit ihm beschäftige, dass sein Nachlass aber in Staatsarchiven von Berlin bis in die Schweiz verstreut liegt. Er kritisierte auch, dass beim Theater Heilbronn bisher keine Anzeichen von Interesse an Pfau erkennbar seien. Es gäbe also viel tun, damit die Heilbronner mit dem Namen Pfau nicht nur eine Straße und eine nicht mehr existierende Kult-Kneipe in Zusammenhang bringen und beherzigen, was ein Heilbronner Weggefährte Pfaus schon zu dessen Lebzeiten sagte: "Heilbronn verdient zwar Millionen, doch keinen Ludwig Pfau."