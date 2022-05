Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Klein-klein" im Heilbronner Gemeinderat: Die Fraktion der Freien Wähler hat sich halbiert, verliert dadurch ihren Fraktionsstatus; übrig bleiben werden zwei Gruppen mit je zwei Mitgliedern.

Bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2019 wurden mit dem Fraktionsvorsitzenden Herbert Burkhardt, mit Eugen Gall und Malte Höch "drei alte Hasen" wiedergewählt, als Neuling kam Marion Rathgeber-Roth hinzu. Burkhardt war bei dieser Gemeinderatswahl "Stimmenkönig" mit mehr als 15.000 Stimmen, Höch hatte als Zweitplatzierter etwa die Hälfte auf sich vereinigt. Er und Rathgeber-Roth teilten nun Oberbürgermeister Harry Mergel mit, dass sie die Fraktion verlassen werden – und Fraktionsvorsitzender Burkhardt zeigte sich von diesem Schritt vorübergehend überrascht.

Mit den beiden Stadträten haben auch noch andere Mitglieder der als Verein organisierten Freien Wähler ihre Ämter niedergelegt: der Vereinsvorsitzende Christian Roth und der Kassier, und zwar ohne Angabe von Gründen, wie Burkhardt in einem Schreiben den Mitgliedern zur Kenntnis bringt. Ebenfalls zurückgetreten waren auch schon zwei Bezirksbeiräte; dass diese nun ihren Status verlieren, sei klar, sagt Burkhardt.

Höch lässt im Gespräch anklingen, dass es auch Unstimmigkeiten über den Umgang mit Fraktionsgeldern gegeben habe. Begründet haben er und Rathgeber-Roth das Verlassen der Fraktion aber mit einer "klaren Absage zur Bildung einer Partei oder möglichen Vorbereitungen einer Teilnahme an Landtags- und/oder Bundestagswahlen" und dem Festhalten "an einer parteilosen und gleichfalls an Sachfragen orientierten Kommunalpolitik". Bemängelt wird zudem eine "Verschiebung der inhaltlichen und bisherigen Fraktionstätigkeit".

Auch wenn der Fraktionsstatus nun hinfällig ist, kündigten Höch und Ratgeber-Roth an, dass sie "mit diesem Schritt nicht die Umbildung und Neubesetzung von Ausschüssen oder wahrgenommenen Mandaten" in ihrer Eigenschaft als Stadträte beabsichtigten. "Nie und nimmer", sagt Burkhardt, habe er eine parteipolitische Ausrichtung und entsprechende Mandate in Erwägung gezogen; er widerspricht nachdrücklich den betreffenden Austrittsargumenten von Höch wegen möglicher Kandidaturen zu Wahlen auf Landes- oder Bundesebene, Höch dagegen bleibt bei seiner Auffassung dazu und dem, was er zu Burkhardts weiterer Ausrichtung der Freien Wähler als Austrittsgrund angab.

Dass es in der Fraktionsarbeit schon länger knirschte, war nicht verborgen geblieben und auch sichtbar geworden, Höch fehlte zuletzt immer öfter bei Sitzungen oder nahm nur teilweise daran teil, was er aber auch auf sein berufliches Engagement als Anwalt zurückführt. Dass man – auch menschlich – nicht miteinander konnte, umschreibt Burkhardt damit, dass er zu allen anderen Fraktionen ein sehr gutes Verhältnis habe.

Höch bestreitet ebenfalls nicht, dass es auf der menschlichen Ebene nicht funktionierte. Es habe aber auch inhaltliche Unterschiede gegeben: In der politischen Arbeit der Fraktion habe er sich "oft nicht wiedergefunden". Sein Fazit: Burkhardt solle sein Ding machen, "und wir machen unseres". "Eben weil wir nicht streiten wollten, sind wir ausgetreten", sagt Höch. Beabsichtigt ist, auch für die neue Gruppierung einen neuen Verein zu gründen.

Einen Plan dafür, wie es weitergeht, hat auch Burkhardt. Sein Sitzungsplan für die verschiedenen Gremien steht bis Anfang Juli fest, dann wird ein neuer Vorstand gewählt. Er sagt, er wolle die Freien Wähler wieder auf die Füße stellen und in ein ruhiges Fahrwasser bringen und die Zukunft des Vereins sichern. Von Höch hieß es immer wieder, er wolle in die USA auswandern. Das bestreitet er. Er werde, da sich seine Familie für ein Jahr dort aufhalte, lediglich immer mal wieder pendeln.

Die nächste Gemeinderatswahl ist in zwei Jahren. Nach derzeitigem Stand will jeder der beiden auch dann dabei sein.