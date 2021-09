Von Armin Guzy und Falk-Stéphane Dezort

Heilbronn. Neben den bewährten Methoden der Krebstherapie, also Operation, Chemotherapie und Bestrahlung, wird eine weitere Möglichkeit, bösartiges Tumorgewebe zu behandeln, immer bedeutender: die sogenannte interventionelle Onkologie. Das Tumorzentrum Heilbronn-Franken am Heilbronner "Gesundbrunnen"-Klinikum ist seit wenigen Tagen für diese Form der Behandlung als erste Klinik in Deutschland nach internationalen Qualitätsstandards zertifiziert worden.

Bei der interventionellen Onkologie wird mithilfe bildgebender Verfahren der Radiologie gezielt betroffenes Tumorgewebe über minimal-invasive Eingriffe behandelt. Das bringt viele Vorteile mit sich. Zum einen eine sehr gezielte Therapie. Diese schont gesundes Gewebe, führt zu weniger Nebenwirkungen sowie Schmerzen und verkürzt die Genesungszeit. Zum anderen senkt die minimal-invasive Eingriffsmethode die Risiken für Patienten, die grundsätzlich mit einer größeren Operation verbunden sind. Darüber hinaus sind solche minimal-invasiven Eingriffe in der Regel nur mit einem kurzen stationären Aufenthalt im Krankenhaus verbunden: Meist können die Patienten schon nach zwei Tagen entlassen werden.

Hintergrund Zunächst wird in einer Tumorkonferenz die multidisziplinäre Indikation zur interventionell-onkologischen Therapie aufgestellt. Anschließend wird der Patient über die Behandlungsmethode aufgeklärt. Die Eingriffe benötigen in der Regel keine Vollnarkose, sondern können unter lokaler Betäubung stattfinden, wenn nötig unter zusätzlicher sogenannter Neuroleptanalgesie, sodass die Eingriffe für den Patienten weitestgehend schmerzfrei und wenig belastend sind. Zudem sind diese nicht nur minimal-invasiv, sondern auch wenn nötig mehrfach wiederholbar. Auch eine Kombination mit einer systemischen Chemotherapie, einer Operation oder einer Bestrahlung ist möglich und oft wünschenswert. Zur Therapie wird der Patient in der Regel am Therapietag stationär aufgenommen. Schwerere Komplikationen sind laut Tumorzentrum bei diesen Eingriffen extrem selten. In der Regel können die Patienten bereits nach zwei Tagen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden und ihre Aktivitäten wieder aufnehmen. Je nach Art des Eingriffs findet dieser in der Regel im CT oder in der Angiographie statt. (fsd)

Das Tumorzentrum Heilbronn-Franken am "Gesundbrunnen" ist eine der tragenden Säulen des Verbundes der Stadt- und Landkreis-Kliniken (SLK) und seit Mai dieses Jahres als Zentrum für Interventionelle Onkologie nach den internationalen Qualitätsstandards des "International Accreditation System for Interventional Oncology Services" (IASIOS) zertifiziert. "Sie legt bei der Zertifizierung besonderen Wert darauf, dass alle Abläufe, die mit den interventionell onkologischen Eingriffen in Zusammenhang stehen, gut strukturiert sind und sich an internationalen Standards orientieren", antwortet SLK-Sprecherin Marlies Kepp auf die Frage, wo die Herausforderungen der Zertifizierung lagen. "Besondere Ansprüche werden auch an ein gut organisiertes Qualitätsmanagement und regelmäßig strukturierte Qualitätskontrollen gestellt, um eine kontinuierlich hohe Qualität der Therapien, einen sicheren, schnellen und effektiven Ablauf und damit auch optimale Behandlungsergebnisse sicherzustellen."

Ein wichtiger Aspekt sei zudem, dass das radiologische Zentrum auch ein breites Spektrum an diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen abdeckt. "Beispielsweise können dadurch die Kontrollen des Therapieerfolgs mittels spezieller MRT-Untersuchungen direkt zentrums-intern stattfinden, was die Effizienz deutlich erhöht", erklärt Kepp weiter.

Die Anzahl der interventionell onkologischen Eingriffe an der SLK-Klinik hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Mikrowellenablationen von Nierentumoren und intraarterielle Chemotherapien seien beispielsweise inzwischen fester Teil der klinischen Routine und fänden mehrmals wöchentlich statt, sodass immer mehr Patienten von diesen minimal-invasiven Behandlungen profitieren könnten.

Professor Philippe Pereira, Direktor des Zentrums für Radiologie, Minimal-invasive Therapien und Nuklearmedizin des SLK-Verbundes, sagt: "Diese besondere internationale Zertifizierung bescheinigt uns die gute Zusammenarbeit im Tumorzentrum zwischen den onkologischen Zentren und der Radiologie. Das garantiert unseren Patienten minimal-invasive Therapien nach den höchsten qualitativen Standards mit hervorragenden Behandlungsergebnissen."

Das Tumorzentrum des SLK-Verbundes ist nicht nur das erste in Deutschland, sondern darüber hinaus eines von gegenwärtig weltweit nur fünf solcher Tumorzentren, die diese Auszeichnung erhalten haben und nach IASIOS zertifiziert sind.

Wie viel "Personal" beschäftigt sich mit der interventionellen Radiologie? Direkt mit den interventionell onkologischen Eingriffen beschäftigen sich in der radiologischen Abteilung laut Kepp zwei Personen aus dem Funktionsdienst, insgesamt im Turnusmodus 18 Personen aus dem medizinisch-technischen Dienst sowie acht Personen aus dem ärztlichen Dienst. Für die interventionellen Behandlungen stehen ein spezielles CT-Gerät, MRT-Geräte sowie zwei Angiographie-Anlagen zur Verfügung.

Das Tumorzentrum Heilbronn-Franken der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH zählt zu den größten und modernsten Krebszentren in kommunaler Trägerschaft. Es verfügt über neun, von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifizierte Krebszentren sowie eine integrierte palliativmedizinische Versorgung. In 2020 wurden an den SLK-Standorten Gesundbrunnen und Löwenstein, an denen die Organkrebszentren des Tumorzentrums angesiedelt sind, 3300 Krebsdiagnosen gestellt.