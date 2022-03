Heilbronn. (rnz) "Es ist unerträglich, zu sehen, welch großes Leid der Krieg in der Ukraine für die Menschen mit sich bringt. Unsere Mitgliedsbetriebe eint die menschliche Betroffenheit", teilten Kirsten Hirschmann und Elke Döring in einer Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken zum Krieg in der Ukraine und den Folgen mit, die auch für die Region erwartet werden. Hirschmann und Döring gehen von "gravierenden Auswirkungen" auf die regionale Wirtschaft aus.

Dramatisch steigende Energiepreise, Materialknappheit, der Ausfall von Arbeitskräften, unterbrochene Lieferketten, schwindende Beschaffungs- und Absatzmärkte: So gut wie alle Branchen seien davon betroffen. "Für die IHK ist die Sicherheit und Bezahlbarkeit der Energieversorgung für die Betriebe in der aktuellen Lage von äußerster Wichtigkeit", heißt es in der Stellungnahme. Viele Unternehmen aus energieintensiven Branchen fürchteten angesichts der extrem steigenden Kosten für Strom, Gas und Öl um ihre Wettbewerbsfähigkeit.

"Die derzeitige Lage bringt enorme Herausforderungen mit sich. Aufgrund der explodierenden Energiepreise machen sich die ersten Mitgliedsbetriebe bereits Sorgen um ihre Zukunft, ja sogar um ihre Existenz", verdeutlichte Hirschmann.

Gerade kleine und mittelständische Betriebe in der Region seien betroffen. Vor allem im Transportgewerbe sind die gestiegenen Kraftstoffpreise deutlich zu spüren. Eine weitere Zuspitzung der Lage bei den Preisen führe laut Hirschmann und Döring zu zunehmenden Zukunftssorgen der betroffenen Betriebe, von denen unzählige Arbeitsplätze abhingen. "Bei der Diskussion zur Zukunft unserer Energiesicherheit darf es zu keinem vorschnellen Ausschluss der noch verbleibenden Optionen kommen", forderte Hauptgeschäftsführerin Döring. "Die Bundesregierung ist jetzt gefordert, kurz-, mittel- und langfristige Perspektiven zu geben, um Planungssicherheit zu gewährleisten."

Info: Für ihre Mitgliedsunternehmen hat die IHK eine Krisen-Hotline unter 07131 / 9677121 und eine Sonderseite auf ihrer Homepage www.heilbronn.ihk.de eingerichtet. Auch die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer hat eine Nummer freigeschaltet, die über die verhängten Sanktionen, Ein- und Ausreisenmöglichkeiten, Finanztransaktionen und alle anderen Fragen zur Ukraine-Krise informiert. Diese Hotline ist täglich von 5 bis 21 Uhr unter 007 49 / 52344954 erreichbar.