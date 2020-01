Heilbronn. (pol/rl) Bereits am Donnerstag, 9. Januar, wurde eine 83-jährige Heilbronnerin zum ersten Mal von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Der Telefonbetrüger behauptete, dass ein Raub stattgefunden habe und einer der festgenommenen Täter einen Zettel dabei gehabt hatte, auf dem ihr stehen würde. Danach fragte der Anrufer die 83-Jährige über ihr Vermögen und ihre Bankdaten aus. Zudem "warnte" er sie, dass ein "osteuropäischer Mitarbeiter" ihrer Bank Geld von Kunden ins Ausland verschiebe. Um das zu verhindern, solle die 83-Jährige dringend ihr Geld abheben und dafür Goldbarren kaufen.

Leider fiel die Frau darauf herein und bestellte drei Goldbarren im Wert von mehr als 140.000 Euro. Diese sollte sie eine Woche später abholen können. "Freundlicherweise" stellte der "Polizist" der 83-Jährigen dafür ein Taxi zur Verfügung, dass sie erst zur Abholung brachte und dann am Donnerstagnachmittag, 16. Januar, zur Übergabe in die Ringstraße in Heilbronn-Biberach fuhr. Hier übergab die Frau die Barren einem etwa 30 Jahre alten Mann.

Hintergrund Gängige Maschen von Telefonbetrügern > Geplanter Einbruch: Der Anrufer behauptet, dass die Polizei Hinweise auf einen geplanten Einbruch habe und redet den Angerufenen ein, dass ihr Geld und ihre Wertsachen zu Hause nicht sicher seien. Ein Polizist in Zivil werde vorbeikommen, um das gesamte Geld und sämtliche Wertsachen "in Sicherheit" zu bringen. > Falschgeld-Prüfung: Ein anderer Trick ist die Behauptung, dass Ersparnisse auf untergeschobenes Falschgeld überprüft werden müssten, weswegen ein Polizist vorbeikomme um Geld oder Wertsachen abzuholen. > Korrupter Bankmitarbeiter: Ein weitere Trick hat Konten und Bankdepots im Visier: Hier behaupten die Betrüger, dass bestimmte Bankmitarbeiter korrupt seien, weshalb die Angerufenen ihre Konten und Bankdepots leeren und einem "Polizist" übergeben sollen. > Geldüberweisung um Verbrechen aufzuklären: Andere Betrugsopfer werden von falschen Polizisten aufgefordert, per Western Union Geld ins Ausland zu überweisen, damit eine angebliche Betrügerbande festgenommen werden könne. > "Geheime Mission" des BKA: Besonders dreiste Täter geben sich mittlerweile auch als Mitarbeiter des Bundeskriminalamts in "hochgeheimer Mission" aus. Wenn sich die Angerufenen bereits bei der richtigen Polizei gemeldet haben, weil sie misstrauisch geworden waren, kontaktierten die Täter ihr Opfer erneut und behaupten dann "die echte Polizei sei korrupt" und würde die hochgeheime Operation des Bundeskriminalamts stören. Dabei verwenden die Betrüger auch gefälschte Verpflichtungserklärungen zum Beispiel eines "informellen Mitarbeiters des Bundeskriminalamts" oder ähnliche gefälschte Dokumente, um ihr Opfer zu täuschen. > Haftbefehle und Geldstrafen: Neben den Anrufen wurden in jüngster Zeit sogar Haftbefehle verschickt, mit der Aufforderung, die im Schreiben genannte Geldstrafe zu bezahlen, ansonsten drohe die Inhaftierung.



Am vergangenen Montag, 20. Januar, sah die 83-Jährige dann im Fernsehen eine Sendung, in der es um Betrugsfälle mit falschen Polizeibeamten ging. Daraufhin rief sie die richtige Polizei an.

Wer die Goldbarren-Übergabe am späten Donnerstagnachmittag, 16. Januar, in der Ringstraße in Heilbronn-Biberach gesehen hat und nähere Angaben über den "30-Jährigen" und ein eventuell benutztes Fahrzeug machen kann, sollten sich unter der 07131/104-4444 bei der Kripo Heilbronn melden.

Der Geldabholer hat dunkles, volles, kurzes Haar und ist etwa 1,85 Meter groß. Er hat eine kräftige Figur mit einem Bauchansatz. Bei der Goldübergabe war er bekleidet mit einer dunkelgrauen Jacke und einer grauen Stoffhose. Insgesamt wirkte er gepflegt. Bei der Übergabe sagte er nichts. Der Anrufer sprach Hochdeutsch.

Im Stadt- und Landkreis wurden 2020 bereits mehr als 40 Versuche angezeigt. Ein Fall, bei dem am 6. Januar rund 24.000 Euro ergaunert wurden, wurde inzwischen eine 30-jährige Tatverdächtige ermittelt.