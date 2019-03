Heilbronn. (rnz) Mit der Erweiterung der "Experimenta" ist auch das Experimenta-Parkhaus am Wilhelmskanal erweitert und die Parkplatzkapazität damit verdoppelt. Die Erschließungsstraße zum Parkhaus wurde in diesem Zuge von zwei auf vier Fahrstreifen ausgebaut. Baubeginn war im Sommer vergangenen Jahres. Die Eröffnung findet nun am kommenden Montag, 18. März, statt.

Westlich der Erschließungsstraße wurde zudem ein Bus-Parkplatz für Reisebusse hergestellt, die Besucher zur "Experimenta" bringen. Während der Zeit der Bundesgartenschau wird dieser Bus-Parkplatz auch als Shuttle-Parkplatz genutzt, um die Besucher der Buga von den Park-and-Ride-Plätzen zum Eingangsbereich zu befördern.

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Erschließungsstraße so an die Bahnhofstraße angebunden, dass alle Fahrbeziehungen möglich sind. Die Zu- und Ausfahrt zu und von den Postfächern beziehungsweise dem Parkplatz der Deutschen Bahn ist an der Bahnhofstraße mit Rechtsein- und -ausfahrten weiterhin möglich.

Zusätzlich eingerichtet wurde eine neue Anschlussmöglichkeit des Parkplatzes der DB an die Erschließungsstraße entlang des Experimenta-Parkhauses über den die Bahn noch einen Anschluss bauen wird, damit die Postfächer zusätzlich erreichbar sind.

Besucher der "Experimenta" können das Parkhaus von Westen über die Neckartalstraße, Karlsruher Straße, Weststraße und Bahnhofstraße und von Osten über die Allee, Wilhelmstraße, Südstraße, Weststraße und Bahnhofstraße erreichen. Dadurch kann zusätzlicher Verkehr in der Innenstadt teilweise vermieden werden. Das Parkhaus kann auch weiterhin von Besuchern der Innenstadt genutzt werden.