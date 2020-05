Heilbronn. (rnz) Die Wissenschaftsbildungseinrichtung "Experimenta" öffnet am Samstag wieder ihre Pforten für Besucher. Die Wiederaufnahme des Betriebs wird einer Mitteilung zufolge nach einem abgestuften Konzept umgesetzt. Zunächst startet der Ausstellungsbereich mit seinen Mitmachstationen, allerdings unter Einhaltung besonderer Schutz- und Hygienemaßnahmen. Der Zugang ist begrenzt und nur mit vorab gebuchten Tickets möglich. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist während des Aufenthalts in der "Experimenta" genauso Pflicht wie das Einhalten von Mindestabständen. Außerdem sollen auch mittags, wenn die "Experimenta" für Besucher geschlossen ist, umfangreiche Reinigungsarbeiten stattfinden. Zuversichtlich blickt Geschäftsführer Dr. Wolfgang Hansch auf den heutigen Samstag: "Wir freuen uns, unser Science-Center wieder teilweise öffnen und bei unseren Gästen für eine willkommene Ablenkung vom Alltag sorgen zu können. Das persönliche Erleben vor Ort lässt sich durch nichts ersetzen."

In der ersten Stufe stehen den Besuchern 200 der insgesamt 275 Stationen zur Verfügung. Nicht geöffnet werden insbesondere Mitmachstationen rund um die Themen Wind und Wasser, ebenso die Studios in den Ausstellungsetagen "Forscher-Land" und "Stoff-Wechsel". Vorläufig geschlossen bleiben "Science Dome", Sternwarte, Experimentaltheater und die Sonderausstellung, außerdem das Forum, der "Maker Space" sowie alle Labore. Schließfächer und Garderoben stehen aktuell nicht zur Verfügung.

Ihren Betrieb wieder aufnehmen werden hingegen der Shop und das Restaurant; sie sind täglich von 11 bis 12.30 Uhr und von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet. Bis auf Weiteres ist die Wissenschaftsbildungseinrichtung am Vormittag von 9 bis 12 Uhr oder am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr möglich, an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 13 Uhr oder von 15 bis 18 Uhr. Die maximale Personenanzahl ist auf jeweils 150 Personen am Vormittag und am Nachmittag begrenzt. Dafür wurden aber auch die Eintrittspreise deutlich reduziert. Eintrittskarten können ausschließlich über www.shop.experimenta.science erworben werden.