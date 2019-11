Die „Experimenta“ in Heilbronn feiert am Donnerstag ihren zehnten Geburtstag. An diesem Tag genießen die Besucher freien Eintritt. Foto: Experimenta/Gerhard Launer

Heilbronn. (rnz) Am Anfang stand die Idee, im Ölsaatenspeicher Hagenbucher in Heilbronn ein „Science Center“ einzurichten. Mit vier Themenwelten, rund 150 interaktiven Exponaten und sieben Talentschmieden öffnete die „Experimenta“ schließlich am 14. November 2009 ihre Türen für das Publikum. Folglich kann am kommenden Donnerstag das zehnte Jubiläum der Wissens- und Erlebniswelt gefeiert werden. Besucher haben an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr freien Eintritt.

Bis zur umbaubedingten Schließung am 30. Juli 2017 konnte die „Experimenta“ mehr als 1,3 Millionen Besucher begrüßen. Ab Januar 2018 hieß es dann „alles im Fluss“: Ein Teil der Laborkurse wurde auf das 105 Meter lange Motorschiff MS Experimenta verlagert und ein Jahr später auch auf der Bundesgartenschau Heilbronn im Rahmen des „Bunten Klassenzimmers“ angeboten.

Seit Frühjahr 2019 ergänzt ein kristallartiger Neubau mit prägnanter Raum-Spirale das umgebaute Bestandsgebäude. Mit rund 25 000 Quadratmetern bietet die „ExperimentaE heute Zugang zu einer einzigartigen Wissens- und Erlebniswelt und ist mittlerweile zu Deutschlands größtem „Science Center“ avanciert.

Rundgang durch die "neue" Experimenta Heilbronn Kamera/Produktion: Vanessa Dietz, Reinhard Lask

Egal, ob Wissensexplosion in Naturwissenschaft und Technik, Digitalisierung aller Lebensbereiche oder Wertediskussionen: Die Gesellschaft hat sich in den letzten zehn Jahren schneller als jemals zuvor verändert. Für Dr. Wolfgang Hansch, der das „Science Center“ seit Beginn als Geschäftsführer leitet, ist dieser Wandel täglicher Ansporn: „Wir brauchen gerade in dynamischen Zeiten Orte wie die ’Experimenta’, an denen wir etwas über uns selbst erfahren und wo wir angeregt werden, einen Kompass für das Leben zu finden.“ Heute steht die „Experimenta“, eine Einrichtung der Dieter Schwarz-Stiftung, wie keine zweite Einrichtung in Deutschland für Experimentierfreude, Wissen und Innovation. „Hier kann jeder zum Weltentdecker werden“, sagt Hansch.

Silke Lohmiller, Geschäftsführerin der Dieter Schwarz-Stiftung, freut sich über den Erfolg: „Zu sehen, wie die ’Experimenta’ seit einem Jahrzehnt Kinder und Jugendliche – aber auch ältere Besucher – in den Bann zieht, die neue Erfahrungen über sich selbst und die Welt im Ganzen entdecken, ist der schönste Beweis für das erfolgreiche Konzept des ’Science Centers’. Es zeigt, dass die ’Experimenta’ mit ihrem Angebot den Nerv der Zeit trifft.“

Seit der Neueröffnung am 31. März 2019 schreibt die „Experimenta“ ihre Erfolgsgeschichte fort und präsentiert Spannendes aus Wissenschaft und Technik sowie Faszinierendes aus der Alltagswelt auf vier Etagen. 275 Mitmachstationen sowie vier Kreativ-Studios warten darauf, mit allen Sinnen erkundet zu werden. Staunen ist im Science Dome, einer weltweit einzigartigen Kombination aus Planetarium und Showbühne, im Experimentaltheater und in der Sternwarte mit ihrer „All Sky“-Kuppel angesagt. Und in den acht Laboren, der Experimentierküche und dem Schülerforschungszentrum Nordwürttemberg beschäftigen sich junge Forscher und Tüftler mit interessanten Fragen aus Wissenschaft und Technik. Innovative Macher treffen im „Maker Space“ auf Gleichgesinnte und finden dort eine Plattform vor, um Projekte zu entwickeln und zu gestalten.

In sieben Monaten entdeckten bereits 222 000 Personen die neue „Experimenta“, wovon rund 100 000 eine Show im „Science Dome“ erlebten und rund 11 000 einen Laborkurs belegten. Einen besonderen Ansturm erlebte die „Experimenta“ in den gerade zu Ende gegangenen Herbstferien mit über 15 000 Besuchern innerhalb einer Woche. Allein am 1. November strömten rund 2700 Besucher in den futuristischen Neubau und stellten einen neuen Besucherrekord auf.