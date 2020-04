Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Idee, Corona-Schutzmasken am 3D-Drucker herzustellen, gibt es nicht erst seit gestern, aber die "Experimenta" in Heilbronn geht dafür jetzt "in die Vollen". Wie Pressesprecher Thomas Rauh sagt, gebe es im "Maker-Space" der "Experimenta" eine "sehr aktive Community, die auch sehr zusammenhält" und die jetzt dort, auf allen vorhanden sechs 3D-Druckern, Atemschutzmasken, so genannte "Face Shields" druckt. Diese sind für den Erstschutz geeignet, aber beispielsweise auch für Notärzte.

Der "Maker Space" ist eine offene Plattform für "Macher" in der "Experimenta", Rauh rechnet damit, dass man hier pro Tag etwa 100 bis 150 solcher Masken herstellen kann. Sie bestehen aus einem Kunststoffbauteil und einer transparenten Folie im A4-Format. Da auch die Folien nicht mehr verfügbar sind, bieten sich auch Deckfolien aus Ringbüchern und Laminierfolien für den Bau an.

Gleichzeitig animiert die "Experimenta" auch alle anderen Besitzer von 3D-Druckern, ebenfalls Atemschutzmasken zu drucken, und bietet dafür die Anleitung an, die man einfach herunterladen kann, um so das Projekt auch von zu Hause aus aktiv zu unterstützen. Bei Materialmangel kann die "Experimenta" auch noch bis zu einem gewissen Grad aushelfen.

"Jeder Einzelne im Gesundheits- und Pflegebereich leistet seit Wochen Außergewöhnliches" sagt Geschäftsführer Dr. Wolfgang Hansch über die Beweggründe für die Aktion. "Mit unserer Spende wollen wir einen kleinen Beitrag zur Bewältigung der enormen Herausforderungen vor Ort in unseren Kliniken erbringen."

Hintergrund Hintergrund Die Online-Aktivitäten der "Experimenta" bieten jetzt schon unter anderem einen 360-Grad-Panorama-Blick von der Dachterrasse, die Anleitung zum "Verbiegen eines Wasserstrahls" und Wissenswertes über Koalas. Außerdem wird gezeigt, wie man Albert Einsteins Relativitätstheorie [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Die Online-Aktivitäten der "Experimenta" bieten jetzt schon unter anderem einen 360-Grad-Panorama-Blick von der Dachterrasse, die Anleitung zum "Verbiegen eines Wasserstrahls" und Wissenswertes über Koalas. Außerdem wird gezeigt, wie man Albert Einsteins Relativitätstheorie vielleicht doch kapieren kann. Richtig losgehen soll es ab nächster Woche unter www.experimenta.science/de/stayhome

[-] Weniger anzeigen

Hinter den geschlossenen Türen der "Experimenta" ist man auch in anderen Abteilungen nicht untätig. Als anerkannter "außerschulischer Lernort" muss man sich in diesem Bereich an die Vorgaben des Kultusministeriums halten, darüber hinaus aber werden eine Reihe von Kursen und Lernformaten und auch Wissenschaftsfilme angeboten. Teilweise sind diese jetzt schon auf der Homepage abrufbar. Aber das soll erst der Anfang sein: Richtig losgehen wird es dann in der nächsten Woche, kündigte Rauh an.

Schon am 26. März brachte das Laborteam rund um Bereichsleiter Dr. Thomas Wendt 8800 Paar Schutzhandschuhe, mehrere Liter Handdesinfektionsmittel und Flüssigkeit zur Flächendesinfektion sowie fünf Großpackungen mit Schnelldesinfektionstüchern aus dem Bestand des Science-Centers in die Heilbronner Klinik am Gesundbrunnen.

Info: Wer über einen 3D-Drucker verfügt und sich an der Aktion beteiligen möchte, kann die Anleitung für die "Face Shields" herunterladen; die gedruckten Bauteile nimmt der "Maker Space" in der "Experimenta" Heilbronn entgegen und verteilt dann die konfektionierte Schutzausrüstung an ärztliche Stellen mit Bedarf. Download unter https://makerspace.experimenta.science/2020/03/27/faceshields-aus-dem-3d-drucker/