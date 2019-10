Heilbronn. (bfk/guz) Was wird eigentlich aus "Karl", dem schlagzeilenmachenden "Buga-Zwerg"? 170 Exemplare des 1,60 Meter großen, 75 Kilogramm schweren und in knalligem Pink gehaltenen Buga-Maskottchens waren als Werbebotschafter an die Landkreisgemeinden und andere Interessenten verteilt worden. Bekanntlich haben nicht alle aus der großen Armee die Bundesgartenschau überlebt: Sie wurden gestohlen oder massakriert.

Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas hatte bei der Abschlusspressekonferenz gesagt, die Nachfrage nach Karl sei anhaltend groß. "Wir holen ihn gerne wieder ab", aber die meisten Kommunen würden ihr Exemplar offenbar behalten oder versteigern wollen. Man werde die Exemplare sicher gut verkaufen können, schätzt Faas, denn: "Wir haben zu wenige, um alle Anfragen bedienen zu können. Die Herstellungskosten sollen pro Exemplar im dreistelligen Euro-Bereich liegen.

Die besondere orangefarbene Siebener-Gruppe, die aktuell noch auf dem Buga-Gelände vor dem Forum Heilbronn die Blicke auf sich zieht, gehört übrigens der Stadt Heilbronn, die sich offenbar nicht von dem Karl-Ensemble trennen will.

Einen weiteren "Ausverkauf" wird es voraussichtlich im November geben, für Pflanzen, Möbel, Sonnenschirme und ähnliches - ein Stück Buga für zu Hause. Ob bei diesem Termin für die Öffentlichkeit auch Karls angeboten werden, steht noch nicht fest. Das hängt unter anderem davon ab, wie viele Kommunen ihre Zwerge zurückgeben.

Vor der Öffentlichkeit aber kommen die Stadt Heilbronn und eventuell auch die Ausrichter weiterer Grünprojekte, garten- oder Bundesgartenschauen wie Eppingen und Mannheim zum Zuge. Sie erhalten Inventarlisten und können dann das auswählen, was für sie möglicherweise ins jeweilige Konzept passt. Manches, was in Heilbronn zu sehen war, oder auch als technische Ausstattung im Verborgenen arbeitete, dürfte also das Großereignis andernorts überdauern.

Viele Pflanzen und Pflanzkübel hat die Buga GmbH selbst geliehen und gibt diese nun an die Gärtnereien zurück, die jedoch ihrerseits wieder einige der Buga-Veteranen in den Verkauf bringen wollen. Ausgepflanzte Bäume und Sträucher sollen überwiegend als Teile der künftigen Daueranlagen im neuen Stadtteil Neckarbogen bleiben. Zahlreiche Rosen und Stauden sollen aber ebenfalls im November an Jedermann verkauft werden. Zeit und Ort des Verkaufes will die Buga GmbH demnächst bekannt geben.