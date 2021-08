Heilbronn. (rnz) Mit Liebes-Cocktails und Herzluftballons wird an der Heilbronner Götzenturmbrücke der "Tag des Liebesschlosses" gefeiert. Tausende der kleinen bunten Liebesbeweise wurden seit der Gründung des Liebespunktes an die Brückengeländer gehängt.

Rote Herzluftballons tanzten am Dienstag über der Götzenturmbrücke und wiesen Passanten den Weg zu einem ganz besonderen Ort: Dem Heilbronner Liebespunkt, an dem Paare ihre Liebesschlösser an die Brückengeländer knipsen können. Hier wird jedes Jahr am 10. August der "Tag des Liebesschlosses" gefeiert – eine Tradition, die es so deutschlandweit wohl nur in Heilbronn gibt und die vor elf Jahren von Ingrid und Hans Hey aus der Taufe gehoben wurde. Damals befestigte das rührige Heilbronner Ehepaar anlässlich seiner Goldenen Hochzeit das erste Liebesschloss an der Brücke.

Inzwischen hängen rund 15.000 der kleinen bunten Vorhängeschlösser an den Gittern, die dafür eigens an den Brückenköpfen angebracht wurden. Und die Götzenturmbrücke hat sich zum wahrscheinlich einzigen "gemanagten" Liebespunkt in einer deutschen Stadt entwickelt. "Sicher auch dank der Liebesschlösser wird dieser wunderschöne Ort direkt am Neckar häufig besucht und wahrgenommen – auch von Auswärtigen", sagt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH.

Gemeinsam mit einem Team von "Liebespaten" pflegt das Ehepaar Hey mit großem Engagement die romantische Tradition. Es ist den beiden Senioren eine Herzensangelegenheit, mit anderen verliebten Paaren die Liebe zu feiern. "Wenn es den Liebespunkt nicht gäbe, würde ich ihn jederzeit noch einmal installieren", sagt der 86-jährige Hans Hey: "Man blickt in so viele leuchtende Augen." Vielleicht sei nicht jedes dort gegebene Liebesversprechen tatsächlich für die Ewigkeit, "aber wenn das Schloss angebracht wird, ist es ein großer Moment der Hoffnung, Intimität und Liebe." Er selbst ist seit 61 Jahren mit seiner Ingrid verheiratet. "Und wir sind immer noch so verliebt wie am Anfang", sagt seine 82 Jahre alte Ehefrau und strahlt.

Zur Feier des "Tages des Liebesschlosses" gab es daher Luftballons und Piccolo-Sekt für Passanten und Paare, die ein Schloss anknipsten. Und natürlich wurden auch Liebesschlösser angeboten. Peter Krahn von der Kölner Firma Schlossbild graviert die Liebesbeweise auf Wunsch direkt vor Ort individuell. Er ist sehr beeindruckt vom Engagement der Liebespunkt-Initiatoren: "Wir in Köln haben die meisten Schlösser – und Heilbronn hat den größten Enthusiasmus, deshalb bin ich hier." Zum diesjährigen "Tag des Liebesschlosses" hat Krahn außerdem eine Neuerung mitgebracht: Hölzerne Liebesschiffchen, "auf denen die Schlüssel in die Unendlichkeit des Neckars entsandt werden können", erklärt Hey und lacht verschmitzt. "Das ist der letzte Schrei."