Heilbronn. (rnz) So manche Abfertigung der zahlreichen ausländischen Postpakete, die den Zoll passieren, überrascht selbst erfahrene Zöllner des Hauptzollamts Heilbronn. Für die Empfänger der Pakete kann dies wiederum ebenfalls zur Überraschung werden - allerdings zu einer eher unangenehmen, wie einige Fälle des Heilbronner Hauptzollamtes belegen.

In der Vorweihnachtswoche bestand beispielsweise bei zwei großen Postpaketen für einen 24-jährigen männlichen Adressaten aus Heilbronn angesichts des Inhalts Zweifel an der angemeldeten Geschenksendung aus der Türkei: Im Pakte lagen insgesamt 21 Gucci-Hosen und Oberteile, fünf Adidas-Sweatshirts und weiteren fünf Pullover der Marke Off-White sowie zehn Nike-Trainingsanzüge.

Da von allen Markenrechtsinhabern Grenzbeschlagnahmeanträge beim Zoll gestellt und die vorliegenden Kleidungsstücke von den Rechtsvertretern der Unternehmen als Fälschungen bestätigt wurden, stellte der Zoll diese Sendung sicher. Damit die Kleidungsstücke nicht in den Wirtschaftskreislauf gelangen, werden sie unter zollamtlicher Überwachung zerstört, teilte die Behörde mit.

Auch für ein aus dem Südafrikaurlaub nachgesandtes Reisegepäck war kurz vor Weihnachten aufgrund artenschutzrechtlicher Bestimmungen der Zoll Endstation. Einem Ludwigsburger wurde die Einfuhr eines Lampenschirms untersagt, da dieser aus Stacheln eines artengeschützten Stachelschweins hergestellt wurde. In diesem Fall wird das Produkt nicht vernichtet, sondern findet in der Asservatenkammer des Zolls einen Platz.

Der weltweite Handel mit Tieren, Pflanzen und daraus hergestellten Produkten birgt nicht nur die Gefahr der Ausbreitung und Einschleppung von Tier- und Pflanzenseuchen, sondern bedroht auch den Erhalt der Artenvielfalt. Bei der unerlaubten Einfuhr artengeschützter Tiere, Pflanzen oder daraus hergestellte Gegenstände droht nicht nur wie im Fall des Stachelschweinlampenschirms die Beschlagnahme, sondern auch eine Geldstrafe. Die Entscheidung darüber trifft das Bundesamt für Naturschutz.

Bereits Mitte des vergangenen Jahres wollte ein 40-jähriger Mann eine an ihn adressierte Briefsendung aus den Vereinigten Staaten beim Zollamt Heilbronn abholen und meldete den Inhalt der drei Kunststoffdosen mit Nahrungsergänzungsmittel an, die dem Kraftaufbau dienen sollten. Um gesundheitliche Gefahren für den Mann auszuschließen, erging eine Kontrollmitteilung an das Regierungspräsidium Karlsruhe als zuständige Arzneimittelüberwachungsbehörde.

Dieses bestätigte den richtigen Riecher der Zöllner, dass die insgesamt 270 Pillen dem Arzneimittelgesetz unterliegen. Letzte Gewissheit über die genaue Zusammensetzung der Pillen, die laut Packungsangaben "explosive Energie, einen verbesserten Stoffwechsel und eine gesteigerte Fettverbrennung" versprechen, brachte jetzt das Gutachten eines zolleigenen Analyselabors zutage.

Dubiose Wunderpillen sind nur einige der Dinge, die bei Zollkontrollen beschlagnahmt wurden. Foto: Zoll Heilbronn

Die Wunderpillen wurden infolgedessen auf Grundlage des Arzneimittelgesetzes vom Zoll sichergestellt und der Vorgang zur weiteren Bearbeitung an das zuständige Regierungspräsidium abgegeben. Präparate, die möglicherweise im Ausland frei gehandelt werden, wie beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate oder rein pflanzliche Naturheilmittel, insbesondere wenn diese als Mittel zur Behandlung von Krankheiten vertrieben werden, können in Deutschland, wie in diesem Fall, als Arzneimittel gelten und damit dem Arzneimittelgesetz unterliegen.