Heilbronn. (bfk) Weindorf-Auslese statt Weindorf – die Heilbronn Marketing GmbH macht in diesem Jahr nicht nur das Beste daraus, dass das traditionelle Weindorf wegen der Corona-Pandemie wieder nicht stattfinden kann, man setzt, wie schon im vergangenen Jahr, dafür auf die "Weindorf-Auslese", und veranstaltet so das vielleicht bisher anspruchsvollste Wein-Ereignis – nach dem Motto "klein aber fein" und dezentral.

Das heißt: Statt sich auf dem überfüllten Marktplatz zu drängeln, auf dem auch Zwei-Promille-Gäste notgedrungen standhaft bleiben, setzt man auf neue, traditionelle und auch regionale Schauplätze für die rund 200 Veranstaltungen an 45 Orten in zehn Tagen. Das alles verbunden mit der Aufforderung: "Gestalten Sie Ihre persönliche Weindorf-Auslese."

Dabei gäbe es noch einen zweiten Anlass zu Feiern, denn das Weindorf wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Sicher hätte man dabei vor Jahren noch an eine "Riesen-Veranstaltung" gedacht, aber auch hier hat Corona die Perspektiven verändert. Ein Trend setzt sich schon seit einigen "Weindörfern" fort – weg von der Quantität, hin zur Qualität. Der Erfolg wird nicht mehr in einer sechsstelligen Zahl von geleerten Zehnteles-Gläsern gemessen.

Schon der Auftakt setzt auf Qualität und damit ein Zeichen, von dem man sich auch eine noch breitere Außenwirkung erhofft. 150 Besucher können an der "Riesling-Weinprobe" mit 18 der hochwertigsten und anspruchsvollsten Spitzenprodukte der Heilbronner Weindorf-Partner teilnehmen. Fachlich wird man von der bekannten Weinsommelière Natalie Lumpp und Dr. Dieter Blankenhorn, Direktor des Staatsweinguts Weinsberg, begleitet. Beim dazu korres-pondierenden Menü lernt man die abgestimmten Weine der führenden Privatweingüter ebenso kennen wie die der um Heilbronn gelegenen Genossenschaften.

Für den Eröffnungstag gibt es, wie auch an allen anderen Tagen, attraktive Alternativen. Erstmals findet ein Weinausschank zentral auf dem Kiliansplatz im "Kiliansgarten" statt, in dem man zwischen farbenfrohen Sommer- und Herbstblumenarrangements ein gutes Glas Wein aus der großen Auswahl lokaler und regionaler Weine genießen kann. Gleichzeitig startet auch die "Weindorfwoche" in der "Winery", und für Gruppen-Genießer (bis sechs Personen) ist die "WinEXITour" der "Perspektive Wein eG" gedacht, bei der man Rätsel lösen und Codes knacken muss, um an sechs verborgene Weine zu gelangen.

Dieser Auftakt gibt einen Vorgeschmack auf das, was an den folgenden neun Tagen noch alles geboten ist: unter anderem mit Themen wie "Bibel und Wein", "Schokolade und Wein", mit Weinberg-Touren und Planwagenfahrten durch die Weinberge, mit weiteren kulinarischen Veranstaltungen wie etwa dem Degustations-Menü in der Weinvilla oder dem Maultaschenessen auf dem Kiesplatz in Lauffen am Neckar, bis hin zum Abschluss mit einem "Galadiner an weißer Tafel im Panoramasaal in der 10. Etage des Heilbronner Parkhotels".

In der Ankündigung dazu heißt es, dass man hier eine Auswahl bester deutscher Rieslinge genießen wird, "frisch gekürt beim Vinum-Wettbewerb Riesling Champion", für Heilbronn zusammengestellt von den Gewinnerwinzern. Das Menü kreiert der Küchenchef des Parkhotels, Mario Lutz. Er bringt einschlägige Erfahrungen aus seiner Tätigkeit in einem Sterne-Restaurant einer anderen Weingegend mit – als Sous-Chef im Ketschauer Hof in Deidesheim.

Info: Alle Veranstaltungen, auch die noch eingestreuten Kultur-Termine, mit den notwendigen Hinweisen zu den Anmeldungen, Kosten, Teilnehmerzahlen und den geltenden Corona-Bestimmungen sind unter www.weindorf-auslese.de zu finden