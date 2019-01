Mehr als 18 000 Mal lösten im Jahr 2018 die Blitzersäulen in Heilbronn (hier in der Allee) aus. Insgesamt wurden knapp 57 000 Tempoüberschreitungen gemessen. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (rnz) "Zu schnelles Fahren und nicht angepasste Geschwindigkeit gehören nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle", betont Agnes Christner. "Deshalb werden wir die Kontrollen konsequent im gesamten Stadtgebiet fortsetzen." Die Bürgermeisterin stellte die Jahresbilanz der städtischen Geschwindigkeitskontrollen vor. 56.954 Fahrer sind im Jahr 2018 bei Tempokontrollen in der Stadt Heilbronn geblitzt worden, 282 davon in so hohem Tempo, dass sie ihren Führerschein abgeben mussten.

Besonderes Augenmerk legt das Ordnungsamt auf die von der Polizei ausgewiesenen Unfallschwerpunkte und besonderen Gefahrenstellen zum Beispiel im Bereich von Schulwegen, Kindergärten, Spielplätzen, Sportanlagen oder Seniorenheimen. Die Wünsche und Anregungen von Bürgern berücksichtigt das Ordnungsamt ebenfalls bei der Messstellenauswahl.

Rund 62 Prozent der mobilen Kontrollen im vergangenen Jahr hat das städtische Ordnungsamt in Tempo-30- oder verkehrsberuhigten Bereichen veranlasst. Festinstallierte Geschwindigkeitsmessgeräte, sogenannte "Blitzersäulen" oder "Starenkästen", erfassten 18.216 Fahrzeugführer. Bei mobilen Kontrollen erfassten die Ordnungshüter weitere 38.738 Fahrer. Bei der überwiegenden Mehrheit handelt es sich, wie bereits in den vergangenen Jahren, um geringfügige Tempoüberschreitungen, die ein Verwarnungsgeld zwischen zehn bis 35 Euro nach sich zogen.

Bei 2380 Fahrern, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mindestens 21 Stundenkilometer überschritten, führte der Tempoverstoß zu einem Punkteeintrag im Flensburger Fahreignungsregister. 282 Temposünder waren sogar so schnell unterwegs, dass sie sich vorübergehend von ihrem Führerschein trennen mussten: Bei einer Überschreitung innerorts ab 31 beziehungsweise außerorts ab 41 Stundenkilometer müssen sie den Führerschein für die Dauer von ein bis drei Monaten abgegeben.

Zudem wird das Fahrverbot auch dann angeordnet, wenn die Geschwindigkeit zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres um mindestens 26 Kilometer pro Stunde überschritten wird - egal ob innerorts oder außerorts.

Einige Verkehrssünder drückten im Vorjahr kräftig aufs Tempo. Mit 165 statt der erlaubten 70 Stundenkilometer erfasste das städtische Ordnungsamt einen Verkehrsteilnehmer auf der Neckartalstraße. In der Pestalozzistraße, wo 30 erlaubt sind, haben Ordnungshüter einen Autofahrer mit 79 Stundenkilometer gemessen. Mit 67 Kilometer pro Stunde über den erlaubten 50 wurde in der Unterlandstraße ein Verkehrsteilnehmer erwischt. Auf der Kreisstraße zwischen Heilbronn und Donnbronn (K 9550) ist die Geschwindigkeit ebenfalls auf 50 beschränkt. Ein Fahrzeugführer raste mit einer Geschwindigkeit von 139 Stundenkilometer am Messgerät vorbei. Die betroffene Person hat eine Geldbuße in Höhe von 1200 Euro zahlen und für drei Monate den Führerschein abgeben müssen. Zwei Punkte im Flensburger Fahreignungsregister kamen ebenfalls hinzu.