Heilbronn. (guz) Die Lage in den Corona-Stationen der Stadt- und Landkreis-Kliniken (SLK) bleibt trotz zusätzlich eingerichteter Plätze höchst angespannt. In der zurückliegenden Woche mussten Covid-19-Patienten "massiv abverlegt" werden, wie es heißt, um die Versorgung aller Intensivpatienten zu gewährleisten, und weil die Kapazitäten auf den Intensivstationen und das seit Wochen stark belastete Pflegepersonal am Limit waren. Mehrere Patienten seien per Hubschrauber beispielsweise nach Freiburg oder Fulda geflogen worden, wo nun weiter um deren Überleben gekämpft wird.

Am Montag wurden in den Kliniken des Verbunds 84 Covid-Patienten behandelt, 27 davon intensivmedizinisch. Die Zahl der hierzu verfügbaren Betten liege bei rund 90, jene zur Intensivbetreuung bei etwa 30, abhängig von der Gesamtsituation. SLK-Geschäftsführer Thomas Weber hat am selben Tag den Kreistag zur Lage informiert. Unter anderem sind in den zurückliegenden Wochen im Klinikverbund insgesamt fünf Operationssäle geschlossen und zahlreiche planbare größere Operationen verschoben worden, um die angespannte Lage auf den Intensivstationen nicht weiter zu verschlimmern.

Landrat Norbert Heuser nahm Webers Bericht zum Anlass, intensiv für die Corona-Schutzimpfung zu werben. "Impfungen sind der Schlüssel dazu, Leben zu retten", sagte Heuser. Eine große Mehrheit des Kreistages stellte sich hinter diesen Aufruf. Diese Kreisrätinnen und Kreisräte bitten die Bevölkerung nun dringend, Gemeinsinn zu beweisen und sich impfen zu lassen. Mit einer Impfung schütze man nicht nur sich selbst, hieß es, sondern auch diejenigen, die sich nicht impfen lassen können und auf den Schutz der Gemeinschaft angewiesen sind.

Im Stadt- und Landkreis gibt es zahlreiche Impfangebote. Darunter ist unter anderem auch der Impfstützpunkt in Ilsfeld-Auenstein. Terminvereinbarungen sind über die Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-heilbronn.de/coronaimpfung möglich. Eine Übersicht der verschiedenen Impfmöglichkeiten ist unter www.dranbleiben-bw.de/ abrufbar.