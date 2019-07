Heilbronn. (rnz) Heilbronn ist vom 19. bis 21. Juli Gastgeber des Landeskinderturnfests. Das vom Schwäbischen Turnerbund (STB) und der STB-Jugend organisierte Fest wird mit rund 5000 teilnehmenden Kindern, Jugendlichen und ihren Betreuern sowie Helfern und Showbeteiligten aus 188 Vereinen aus Heilbronn eine Bewegungshochburg machen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr eine große Teilnehmerzahl verkünden können. Das zeigt, dass wir mit unseren Angeboten den Nerv der Kinder und Jugendlichen treffen und damit einen Beitrag zur gesunden Entwicklung der Heranwachsenden leisten", sagt Wolfgang Drexler, Präsident des ausrichtenden Schwäbischen Turnerbunds, und ergänzt: "Speziell die Landeskinderturnfeste schaffen es wie keine anderen Veranstaltungen, diese einzigartigen Gemeinschaftserlebnisse zu vermitteln, die das Vereinsleben so besonders machen."

Zum Landeskinderturnfest sind bislang fast 900 Teilnehmer und 4000 Teilnehmerinnen aus nahezu 200 Vereinen angemeldet. Der Turngau Heilbronn ist mit 694 Teilnehmern aus 26 Vereinen der Spitzenreiter. Die meisten davon stellt die TSG Heilbronn mit 97 Teilnehmern, knapp dahinter reiht sich die TSG Backnang ein, die in der Kätchenstadt mit 83 Teilnehmern vertreten sein wird. (rnz)

Rund 4000 Turnfestbesucher, die an Wettkämpfen und zahlreichen Mitmachangeboten teilnehmen, werden voraussichtlich auch in Heilbronn übernachten. Gäste kommen nicht nur aus dem Verbandsgebiet des STB, sondern auch aus Baden, Bayern und Westfalen.

"Ich freue mich, dass so viele junge Gäste zu uns nach Heilbronn kommen", zeigt sich auch Oberbürgermeister Harry Mergel von den Anmeldezahlen begeistert. "Es gelingt beim Landeskinderturnfest nicht nur, die Teilnehmer in Schwung zu bringen, sondern auch die Bevölkerung. Besonders freuen wir uns zudem über das inklusive Angebot gemeinsam mit dem Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband."

"Dank der vielen kostenlosen Mitmachangebote, die auf dem Gelände der Bundesgartenschau stattfinden, entsteht eine Einheit zwischen Turnfest, Stadt und Buga. Das macht dieses Turnfest zu einem ganz besonderen Erlebnis, auch für die Besucher der Buga", sagt Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas.

Was die Turnfest-Teilnehmer in Heilbronn geboten bekommen, ist außergewöhnlich: Drei Tage lang entdecken sie gemeinsam nicht nur die Stadt Heilbronn und die Bundesgartenschau, sondern tauchen auch in eine ganz neue Welt ein. Häufig sind die Kinder das erste Mal ohne Eltern unterwegs, noch dazu in einer Gemeinschaftsunterkunft.

Beim Turnfesttriathlon "Der besondere Wettbewerb" geht es im Team zur Sache. Kostenloses Lampenfieber gibt es vor den Showvorführungen - Glückshormone und Applaus nach dem gelungenen Auftritt. Als Zuschauer genießen die Teilnehmer die "Turni"-Gala, bevor bei der gemeinsamen Party gefeiert wird.

Das Turnfest für Kinder ist auch Ausdruck des bürgerschaftlichen Engagements in den Turn- und Sportvereinen, das den Zusammenhalt stärkt. So wird das Fest gemeinsam vom Schwäbischen Turnerbund, dem Turngau Heilbronn, der Stadt Heilbronn und dem Stadtverband für Sport Heilbronn mit mehr als 500 Helfern aus den Vereinen organisiert.