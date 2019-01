Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Bürgerstiftung Heilbronn sucht wieder kreative Köpfe und flinke Finger und fragt: "Wer möchte ein Klavier gestalten, hat dazu eine ausgefallene, aber umsetzbare Idee?" Solche werden gesucht, um dann die Instrumente so zu gestalten, wie man sie zuvor vielleicht noch nicht gesehen hat und die dann im Rahmen des "spiel mich!" von jedem im öffentlichen Raum gespielt werden dürfen. Dabei geht es darum, sich einfach hinzusetzen und zu spielen, allein, vor Publikum, als Laie oder Profi.

2017 wurde diese Aktion begeistert aufgenommen und wird zwischen Juni und September, also während der Bundesgartenschau, wiederholt. Doch bevor in die Tasten gegriffen werden kann, sind zunächst kreative Gestaltungsideen gefragt, mit denen der Corpus der Klaviere in kleine Kunstwerke verwandelt werden soll. Dafür stehen mindestens zehn Klaviere zur Verfügung, die zur künstlerischen Gestaltung auf Wunsch auch ebenerdig angeliefert werden. Für die Verschönerung stehen 250 Euro Materialkosten zur Verfügung.

Mitmachen darf jeder, egal ob (Musik)Schüler oder Lehrer, vielleicht sogar mit einer ganzen Schulklasse, Student oder Privatperson. Bedingung ist, dass das Klavier auch nach der Bemalung bespielbar und transportabel ist.

Die Straßenpianos von "spiel mich!" werden zwischen dem 25. Juni und 10. September an verschiedenen Standorten in Heilbronn frei zugänglich im öffentlichen Raum stehen, am Neckar und auf dem Buga-Gelände. "Spielzeit" ist immer von 9 bis 22 Uhr, dann werden die Klaviere zugedeckt und verriegelt.

"Play me, I’m yours" hieß die vor Jahren in England gestartete Initiative, seither erfreuen sich Straßenklaviere immer größerer Beliebtheit. Ähnliche Aktionen gab und gibt es in Berlin, München und in europäischen Hauptstädten. Auch in New York und in Stuttgart fand die Aktion zugunsten der Flüchtlingshilfe statt. Neu in diesem Jahr ist die intensive Begleitung in den digitalen Medien: Interessierte können sich im Internet unter www.spiel-mich-hn.de sowie in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram über den aktuellen Stand, die Entwicklung des Projektes sowie zusätzliche Veranstaltungen informieren.

Wer sich beteiligen möchte, schickt seine Projektidee als DIN A4 PDF (maximal drei Seiten) mit Skizzen oder Modellfoto, einer kurzen Beschreibung und Information zur eigenen Person sowie ein Foto oder Logo per E-Mail (maximal 8 Megabyte) an info@heilbronner-buergerstiftung.de, Betreff "Gestaltungswettbewerb Klaviere". Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 18. März. Eine ausgewählten Jury fällt dann die Entscheidung über den Zuschlag, mindestens zehn werden ausgewählt, sie bleiben auch nach der Aktion im Besitz der Bürgerstiftung.