Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Es war ein kleines Jubiläum: die zehnte Vorstellung des Bürgerweins in der Weinvilla in Heilbronn. Für alle Beteiligten ist das immer auch eine Gelegenheit, sich selbst ein wenig zu feiern, aber auch zu zeigen, dass man selbst auf einem so umkämpften Markt wie dem des Weines auch mit Herzblut agieren kann. Der "Gewinnbringer" des Bürgerweins sind die Euros, die Mühen seiner Herstellung nicht eingerechnet, die der Stadtgesellschaft zugutekommen. Die auch für den "Bürgerwein" entstandene Kooperation einer Genossenschaft mit Privatweingütern ist in der Weinlandschaft Deutschlands nicht gerade der Regelfall, in Heilbronn funktioniert sie. Am Anfang stand dafür die "Weinvilla", ein unter Denkmalschutz stehender Jugendstilbau, nicht nur ein historisch, sondern auch gastronomisch interessanter Ort zur Präsentation der Produkte der 14 Heilbronner Weingärtner plus der WG Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg.

Betreiber der Wein Villa sind 14 namhafte Weingüter und die Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg. Die beteiligten Betriebe bewirtschaften zusammen 767 Hektar und damit mehr als 85 Prozent der Heilbronner Rebfläche. Der "Bürgerwein" vom Jahrgang 2020 ist zum Preis von 13,90 Euro erhältlich bei der Tourist-Info in der Kaiserstraße, beim Weingut G.A. Heinrich, in der Weinvilla – und er kann auch im heimischen Keller noch eine Weile ruhen. (bfk)

Eines der schönsten Ergebnisse dieser Kooperation ist der "Bürgerwein". Was in den zwei großen, 650 Liter fassenden, eigens für den Bürgerwein geschaffenen Barrique-Fässern Jahr für Jahr heranreift – vinifiziert von WG-Kellermeister Arne Maier und Kellermeister Tobias Heinrich von Weingut G.A. Heinrich – das wurde auch beim Jahrgang 2020 wieder ein Wein mit großem Potenzial, der die Gäste bei seiner Präsentation ins Schwärmen kommen ließ. An der Cuveé aus Lemberger (von den Heilbronner Wengertern) und Samtrot (von der WG) lobten sie den Geschmack von Cassis und Kirschen, den langen Abgang und seinen "dichten Purpur". Ganz zur Jahreszeit passte das lehrbuchmäßige Bürgerwein-Menü, kreiert vom Küchenchef der Weinvilla, Florian Hemrich. So gab es "Martinsgans": Zum Auftakt eine Gänse-Consommee mit Einlagen, danach eine gefüllte Gänsebrust mit den klassischen Beilagen Rotkraut und Kartoffeln, hier als Kartoffel-Muffins, und als Dessert eine Crème Brûlée vom Glühwein und Eis vom Bürgerwein.

Nutznießer dabei ist auch von Anfang an die Bürgerstiftung Heilbronn, der "Bürgerwein" trägt seinen Namen ja nicht zufällig: Von jeder Flasche, in diesem Jahr im neuen Design, aber immer noch mit der Kunstuhr des Rathauses als "Marke", gehen vom Verkaufspreis zwei Euro an die Bürgerstiftung. Stiftungsvorstand Karl Schäuble konnte zugleich auch für den Verkehrsverein bei der Präsentation einen Scheck über 3000 Euro entgegennehmen. Der jährliche Erlös wird für entsprechende Projekte eingesetzt, vor allem für den Weinpanorama-Weg am Wartberg, der gepflegt und möbliert werden muss.

Er ist eines der Angebote der "Weinstadt Heilbronn", die Steffen Schoch bei der Vorstellung des Bürgerweins noch einmal ganz bewusst aufzählte. Denn nicht nur das "Weindorf" zählt seit 50 Jahren dazu, zuletzt die "Weindorf-Auslese". Wein sei in den vergangenen Jahren in der Stadt sehr viel präsenter geworden – unter anderem mit dem sommerlichen Weinausschank am Kiliansplatz und vor allem dem an einem der schönsten Plätze von Heilbronn, an der Neckarbühne.

Mit dem "Martin-Heinrich-Wengerthäusle" am Wartberg kam in diesem Jahr noch ein Logenplatz für den Weingenuss hinzu. Martin Heinrich hat einige gute Ideen, wie man diesen Ort, dessen Bewirtung sich die Heilbronner teilen, im nächsten Jahr noch attraktiver machen kann. Beispielsweise plant er ein donnerstägliches Kulturprogramm. Schoch erinnerte aber auch an das akademische Angebot mit einer Reihe von gut angenommenen Studienfächern zu Weinbau, Weinvermarktung und Tourismus an der Hochschule Heilbronn und an der DHBW. Gerade auch im Hinblick auf den Tourismus hofft Schoch auf ein gutes Weinjahr 2022: "Gemeinsam mit den Winzern und vielen weiteren Partnern werden wir weiter daran arbeiten, dass Heilbronn als lebendige Weinstadt wahrgenommen wird und zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist."