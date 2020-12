Heilbronn. (bfk) Seit einigen Jahren firmiert der Heilbronner Weihnachtsmarkt als "Käthchen Weihnachtsmarkt" und ist stimmungsvoller und unverwechselbarer geworden. Doch in diesem Jahr erleidet er das gleiche Schicksal wie so viele andere: Er findet nicht statt. Ein bisschen nun aber doch, denn er kommt online und per Post ins Haus. So muss niemand auf die liebgewordenen Genüsse verzichten – auch nicht auf den Winzerglühwein Marke "Käthchen".

Die speziell dafür neu eingerichtet Website bildet die Online- und Offline-Angebote der Heilbronner Weihnachtsmarkt-Beschicker ab. Praktisch ist das bereits zusammengestellte "Weihnachtsmarkt-Paket" mit Glühwein plus Becher, mit gebrannten Mandeln und der Original Currywurst-Soße der Wurstbraterei Silzer. Das Paket kann über die Tourist-Information Heilbronn bestellt werden. Auf der Homepage ist zudem eine große Anzahl sonstiger Weihnachtsmarkt-Beschicker versammelt, mit einem stimmungsvollen Angebot und Geschenk-Ideen, die von Silberschmuck über Wollsocken und Bienenwachskerzen bis zu Töpferwaren reichen.

Ein besonderer Tipp sind die Taschen der "Jailers", der Häftlinge des Heilbronner Gefängnisses, für die sich der Schauspieler Hannes Jänicke starkmacht: "Obwohl abgeschottet hinter dicken Mauern, sind die Jailers-Produzenten immer noch Teil unserer Gesellschaft, in die es sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu integrieren gilt. Wer eine Jailers kauft, trägt aktiv zu dieser Integration bei." Aber auch weitere Produkte aus den Werkstätten der Justizvollzugsanstalt, die man sonst auf dem Weihnachtsmarkt finden konnte, sind im Angebot, unter anderem Schlossereiwaren, Holzfiguren und Schuhe aus Eigenproduktion und Wein vom Schlossgut Talheim. Eine Vielzahl ausgewählter Geschenke-Sets mit Heilbronner Produkten oder Neuheiten, etwa das druckfrische Heilbronn-Wimmelbuch, gibt es ebenfalls in der Tourist-Information.

Für wen Weihnachten mehr ist Kommerz, der kann sich übrigens am Musikalischen Adventskalender der Kilianskirche erfreuen. Bis zum Weihnachtsfest und darüber hinaus musizieren Mitglieder Ensembles der Kilianskirche bekannte Advents- und Weihnachtslieder – zunächst Gruppen vom Bach-Chor und vom Vokalensemble, später auch Kinder- und Jugendchor, Bläser und Orchester. Dazwischen erklingen auch Solistisches und einige bekannte Orgelwerke – "allen zur Freude und ein wenig zum Trost dafür, dass auch bei uns sämtliche Konzerte und Veranstaltungen aufgrund des Lockdowns ausfallen", wie Kilianskantor Stefan Skobowsky sagt. Viele Lieder laden auch zum Mitsingen ein, und zwar hier.