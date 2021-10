Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Oberbürgermeister Harry Mergel nannte es, zum Anlass passend, eine "Frohe Botschaft": Es wird in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt in Heilbronn geben. Keinen x-beliebigen, sondern den "Käthchen-Weihnachtsmarkt" wie Steffen Schoch betont, der Leiter der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), die den Markt ausrichtet. Auf das Käthchen ist Verlass, auch als "Marke" für Heilbronn.

Einen Weihnachtsmarkt in Corona-Zeiten auszurichten, erfordert gewissen Mut, Langmut und viel Flexibilität, das wurde bei der Vorstellung des neuen Konzeptes durchaus deutlich. Nun hat man ein solches entwickelt, das auch in Corona-Zeiten funktionieren kann, vorausgesetzt, die vom Land vorgegebenen Vorschriften bleiben verlässlich.

OB Mergel erwies sich dabei als ausgesprochener Optimist, während Schoch eher mit allen Eventualitäten rechnet. Was die Maskenpflicht betrifft, so appellieren alle, auch die Leiterin des Ordnungsamtes, Dr. Kristine Pohlmann, an Vernunft und Rücksicht der Besucher. Diese und die Einhaltung des Mindestabstandes sollen kontrolliert werden; man habe auch die Polizei gebeten, hierauf zu achten, sagt Pohlmann.

In vier Wochen wird es losgehen, und vieles in der langen Vorplanung ist längst Makulatur. Was aber jetzt auf dem Papier steht, verspricht einerseits einen Weihnachtsmarkt, wie man in kennt, aber auch Neues. Dies betrifft vor allem eine räumliche Erweiterung und die durch Corona gegebenen Vorgaben für die Gastronomie. So wird es in diesem Jahr am Marktplatz und – etwas kleiner – auch am Kiliansplatz zwei "Gastro-Dörfer" geben – mittendrin, aber doch abgetrennt und zugangskontrolliert. Dafür werden dann die Fußgängerzonen, vor allem die Sülmerstraße und Fleinerstraße, zu Flaniermeilen. Insgesamt 70 Stände soll es geben. Zwischen Weihnachtsgeschenken, Kunsthandwerk, Dekoartikeln und Essbarem, wie einem "Käthchen-Stollen", wird es auch hier weitere Gastro-Angebote geben, an denen dann die Standinhaber für die Einhaltung der Regeln sorgen werden.

Der Weihnachtsmarkt soll und muss auch Stimmungsmacher für die gesamte Innenstadt sein – selbstredend mit entsprechender Dekoration, Festbeleuchtung und dem traditionellen großen Weihnachtsbaum. Hinzu kommt ein weihnachtlicher Vergnügungspark für Familien auf dem Platz am Bollwerksturm, mit Kinderkarussell und Riesenrad, Kinderpunsch und familiengerechten Imbissangeboten. Er wird über die Feiertage hinaus bis zum 7. Januar in Betrieb sein.

Wenige Schritte weiter findet sich dann auch der Glühweinausschank der "Wein-Villa" an der Neckarbühne. Ein kleines "Bähnle" verbindet den Vergnügungspark mit dem Markt in den Fußgängerzonen; es fährt in einer Schleife zwischen Platz am Bollwerksturm und Hafenmarktturm über Neckarbühne und Sülmerstraße. Mit rund 50.000 Euro wurde dieses Programm ermöglicht.

Dass der Weihnachtsmarkt nicht nur dem Selbstzweck dienen soll, sondern auch der Belebung der Innenstadt, des Handels und der Gastronomie, das betonen der OB wie auch Hanne Schröter-Wagner für die Marktgastronomie und Stadtinitiative-Vorstand Johannes Nölscher für den Handel. Besonders entspannt kann man die Weihnachtseinkäufe am Samstag, 27. November, beim "Weihnachts-Nightshopping" bis 22 Uhr machen. "Die Stadt wird fröhlich und einzigartig bunt sein. Unsere Händler stehen mit ihrem vielfältigen Angebot für das persönliche Einkaufserlebnis in Heilbronn", verspricht Nölscher.

Ein großzügiges Angebot macht auch der HNV: An den Adventswochenenden können die Heilbronner, alle Besucher aus dem Landkreis und dem Hohenlohekreis sämtliche Verkehrsmittel unentgeltlich nutzen, also Bus, Zug und Stadtbahn. Dass dieses Angebot ein Frequenzbringer ist und sich lohnt, das habe sich in den Vorjahren nachweisbar gezeigt, sagt Gerhard Gross, Geschäftsführer der Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr GmbH.

Stadtführungen mit den Heilbronner Käthchen, eventuell auch Käthchen-Vorlesestunden, soll es geben, der Nikolaus wird kommen, und ein Wunschzettelkasten steht für die Kinder bereit. HMG-Chef Schoch fasst es so zusammen: "Der stimmungsvolle Markt wird mit seiner festlichen Beleuchtung, den Tannenbäumen und den liebevoll geschmückten Ständen die Innenstadt wieder in weihnachtliche Atmosphäre tauchen und bietet einen wunderbaren Anlass für einen Besuch oder Rahmen für entspannte Adventsstunden in der Innenstadt."

Info: Der Heilbronner Käthchen-Weihnachtsmarkt findet vom 25. November bis zum 22. Dezember statt und ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es hier.