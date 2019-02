Von Brigitte Fritz-Kador

Heikbronn. Vom zehnten Stock des "TUM-Turms" hat man einen grandiosen Blick auf Heilbronn. Hier residiert seit Kurzem die Dieter-Schwarz-Stiftung. In den Etagen darunter stehen der Technischen Universität München (TUM) Hörsäle, Seminar- und Büroräume zur Verfügung, der Lehrbetrieb hat mit dem Wintersemester schon begonnen. Mit einem Festakt und viel Prominenz wurde der "TUM-Campus" Heilbronn jetzt eingeweiht.

Der Stifter, der sonst eher öffentlichkeitsscheue Dieter Schwarz, und seine Frau Franziska waren gekommen, unter den Gästen sah man auch Reinhold Würth und seine Frau Carmen, Dietmar Hopp, Rezzo Schlauch, Julia von Blumenthal, Rektorin der Europa-Universität Viadrina in Heilbronns Partnerstadt Frankfurt/Oder und so ziemlich alle, die in der Wirtschaft der Region Rang und Namen haben.

Die Professoren Wolfgang A. Herrmann, Gunther Friedl und Helmut Krcmar, Architekt Achim Söding sowie Robert Rathke und Silke Lohmiller von der Dieter-Schwarz-Stiftung (v.li.) bei der Schlüsselübergabe. Foto: Jürgen Häffner

Die Münchner Gäste wurden angeführt vom gut gelaunten und mit Amtskette behangenen Professor Wolfgang A. Herrmann, Rektor der TUM. Für ihn, kurz vor seinem Ruhestand, war der Anlass ein sichtlich freudiger. Stiftungsgeschäftsführer Reinhold Geilsdörfer sagte bei seiner Begrüßung zur Präsenz der TUM in Heilbronn, es werde hier nicht nur die Forschung gestärkt und ausgebaut, sondern auch die "internationale Sichtbarkeit" des Heilbronner Bildungscampus. Nun habe sich die "Bildungspyramide" nach oben geschlossen. Ein Bild, das passt: Der TUM-Turm überragt den Bildungs-Campus.

Erstaunliche Absenz herrschte bei der Politik, Oberbürgermeister Harry Mergel und Landrat Detlev Piepenburg ausgenommen. Für Mergel war es eine willkommene Gelegenheit, die Stadt und den Stifter zu loben, aber auch darauf hinzuweisen, dass die noch immer nicht endende Expansion in Sachen Bildung auch die Stadt fordere. Die Buga werde am 6. Oktober 2019 zu Ende sein, das "nachhaltigste" Ereignis diesen Jahres sei die Ansiedlung der TUM.

Hintergrund Architekt Achim Söding vom Stuttgarter Architekturbüro Auer Weber, das die Bauvorhaben auf dem Bildungscampus betreut, erzählte anlässlich der Schlüsselübergabe, wie aus dem zunächst geplanten Fakultätsgebäude durch ständiges Aufstocken der TUM-Turm wurde, nachdem die Ansiedlung der TUM bekannt wurde. Der TUM-Turm ist mit insgesamt zwölf Stockwerken 43 Meter hoch und hat eine [+] Lesen Sie mehr Architekt Achim Söding vom Stuttgarter Architekturbüro Auer Weber, das die Bauvorhaben auf dem Bildungscampus betreut, erzählte anlässlich der Schlüsselübergabe, wie aus dem zunächst geplanten Fakultätsgebäude durch ständiges Aufstocken der TUM-Turm wurde, nachdem die Ansiedlung der TUM bekannt wurde. Der TUM-Turm ist mit insgesamt zwölf Stockwerken 43 Meter hoch und hat eine Bruttogeschossfläche von 10.711 Quadratmeter. Baubeginn war 2015 mit dem Abbruch des ehemaligen Rechenzentrums. Beim Aushub musste Kriegsmunition entsorgt werden. Das Gebäude bietet fünf Vorlesungsräume und 82 Büros. Kleine Lufträume verbinden die die Geschosse. Große Flure wurden zu Aufenthaltszonen und Treffpunkten. (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Dass das finanzielle Engagement - die Rede ist von 300 Millionen Euro - und das sachliche, also die Bereitstellung einer so noblen Infrastruktur, auch bei der TUM hohe Erfolgserwartungen auslöse, dazu sagte Herrmann, seine Zuversicht begründe sich vor allem auf das gegenseitige Vertrauen, und man werde sich anstrengen. Der Heilbronner Gründungsdekan Helmut Krcmar, der unter anderem die Auswirkungen der Digitalisierung bei Familienunternehmen und Start-ups erforschen und Management, Wirtschaft und Technik zusammenbringen will, ist nach einem kürzlich publizierten Ranking Deutschlands Betriebswirtschaftler Nummer eins. Im Laufe der kommenden Semester werden dann 13 der 20 Stiftungsprofessuren in Heilbronn angesiedelt sein.

Dekan Friedl unterstrich, worauf es bei der TUM in Zukunft auch ankommen werde: Deutschland sei im internationalen Wettbewerb noch zu langsam. Peter Frankenberg, vormals Minister in Baden-Württemberg und Rektor der Uni Mannheim, seit einigen Jahren Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Dieter-Schwarz-Stiftung, sagte im Rahmen einer Gesprächsrunde, die Region brauche mehr Bildung und Institutionen. Auch IHK-Präsident Harald Unkelbach erinnerte an die Rote Laterne, die die Region bei den Studierenden im Land hatte. Frankenberg wurde aber auch politisch: Man müsse in der Bildung endlich die Zäune der Reihenhäuser überwinden - und meinte damit die Ländergrenzen.

Die Gesetzeslage in Baden-Württemberg erlaubt die Ansiedlung der TUM in Heilbronn. Dass man weder Ministerpräsident Kretschmann noch Bildungsministerin Theresia Bauer auf dem Bildungscampus sah, dafür aber Glückwünsche per Videobotschaft von Bayerns Bildungsminister Bernd Sibler kamen, das fiel auf. Dazu passte auch Frankenbergs kleine Nähkästchenplauderei, angefangen vom Erstkontakt per E-Mail an Dekan Friedl, nach dem schon drei Tage später ein erstes Konzept vorlag, und dass er die TUM-Ansiedlung dann unter vier Augen Theresia Bauer "verklickert" habe.

Wiederholtes Thema war die im Zusammenhang mit der Millionenspende immer wieder geäußerte, gerade wieder aufgefrischte Kritik, vor allem aus Bayern kommend, dass die Schwarz-Stiftung auf Lehrinhalte und Personalbesetzung Einfluss nehmen könnte. Dies wurde strikt und unisono zurückgewiesen, auch unter Hinweis auf die Compliance-Regeln der TUM.

Die Dieter-Schwarz-Stiftung trägt und unterstützt neben den eigenen "privaten" Bildungen die DHBW Heilbronn, in gewissem Umfang auch die in Mosbach und in großem Umfang die Hochschule Heilbronn. Summen werden dazu nicht genannt. In München bemängelt man nun, dass der Vertrag mit der TUM nicht veröffentlicht wird. Die Laune konnte solches publizistisches und politisches "Störfeuer" nicht trüben.

Oliver Lenzen, Rektor der HHN, sieht die neue Konkurrenzsituation positiv. Man werde sich ergänzen, denn Fortschritte seien immer auch aus Kooperationen entstanden und nun werde man Exzellenz früh erkennen können.