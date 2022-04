Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Er sieht aus wie jeder Supermarkt – und ist doch kein "richtiger". Ein Kilo Mehl kostet 20 Cent, und von dieser neuerlichen Mangelware steht eine große Auswahl in den Regalen. Im neuen Tafelladen des Kreisdiakonie-Verbandes Heilbronn in der Goppeltstraße kaufen Menschen ein, denen es nicht gut geht und die deshalb einen Berechtigungsschein für den Einkauf in den Tafelläden erhalten haben. In einem abgetrennten Teil des Zentrallagers der Diakonie entstand, anstelle des zu klein gewordenen Standortes in der Cäcilienstraße, ein blitzsauberer, hell erleuchteter und bestens bestückter "Supermarkt".

Auf 120 Quadratmeter Fläche werden alle Lebensmittel des täglichen Bedarfs, Frischobst und -gemüse angeboten; es gibt eine Kühltheke, ein großes Backwarenregal, Blumen und ein beachtliches Non-Food-Angebot. Marco Schönberger, der den Laden leiten wird, erzählt bei der Einweihung, wie es möglich war, dass von der Idee bis zur Eröffnung nur einen Monat verging. So kam zur Freude auch eine Portion Zufriedenheit hinzu, weil alles so gut geklappt hatte, und auch Diakonie-Geschäftsführer Karl Friedrich Bretz hatte allen Grund zur Dankbarkeit für viele – und dies vor vielen Gästen. Zu den spendablen Helfern gehört unter anderem das Eppinger Unternehmen Fokina GmbH: Es sorgte für die schriftliche Orientierung bei dem Warenangebot und den Preisen.

Dekan Christoph sieht in dem Tafelladen auch eine Begegnungsstätte für Menschen, die Eröffnung begleitete er mit einem Segensgebet. Gekommen waren auch Regierungspräsidentin Susanne Bay, Sozialdezernentin Agnes Christner, einige Stadträte und das zwölfköpfige Team von Kaufland aus den Bereichen Vertrieb, Bau und Marketing. Es hatte die Neueinrichtung tat- und finanzkräftig übernommen, die Warenbestückung kommt schon seit Längerem von Kaufland.

"Soziales Engagement, insbesondere für Projekte direkt vor Ort, ist für uns eine Herzensangelegenheit. Als langjähriger Partner der Tafeln in Deutschland war es für uns daher selbstverständlich, bei der Neueinrichtung des Heilbronner Tafelladens mit anzupacken", sagt Dr. Norbert Dörschner aus dem Bereich Personal, der die Unterstützung von Kaufland für den Tafelladen in Heilbronn koordiniert. Er erklärt das Prinzip der Warenabgabe an die Tafelläden am Beispiel von Champignons: Die Pilze, die bis Ladenschluss nicht verkauft sind, gehen in den Tafelladen – weil am anderen Tag im Kaufland wieder frische Pilze angeboten werden. Hausfrauen wüssten, dass Champignons einige Tage frisch bleiben. Sind an einem Tag bis abends aber alle Champignons ausverkauft, kann man auch mal keine weitergeben.

Menschen mit kleinem Geldbeutel, von ihnen kommen täglich etwa 180 in den Tafelladen, werden dennoch alles finden, was ihren täglichen Bedarf deckt. Ihnen "eine gesunde Ernährung zu ermöglichen, ist das Ziel unserer täglichen Arbeit", sagt Marc Schönberger.

Der Tafelladen in Heilbronn wurde 1995 als dritter Tafelladen in Baden-Württemberg eröffnet. Die Diakonie betreibt inzwischen in ihrem Bereich mehrere Tafelläden, unter anderem in Eppingen, Neckarsulm, Bad Friedrichshall; zur weiteren Versorgung über Land ist auch noch ein Tafelmobil unterwegs. 20 ehrenamtliche Mitarbeiter helfen bei der Tafel mit, damit die Versorgung klappt.

Bundesweit gibt es zurzeit 950 Tafeln mit mehr als 2000 Lebensmittelausgabestellen. Kaufland unterstützt den gemeinnützigen Verein "Tafel Deutschland" und damit circa 950 Tafeln deutschlandweit seit mehr als 20 Jahren. Mehrmals pro Woche stellen die Kaufland-Filialen den ehrenamtlichen Helfern der Tafeln überschüssige, aber noch einwandfrei genießbare Lebensmittel zur Verfügung. (bfk)