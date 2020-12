Heilbronn. (guz) Die Fachberatungsstelle für Prostituierte der Diakonie in Heilbronn ist in ihrer Existenz bedroht. Statt der mehr als 100.000 Euro, die benötigt werden, um das Angebot aufrechtzuerhalten, ist für das kommende Jahr lediglich ein Betrag von 17.000 bis 18.000 Euro gesichert. Das Aus könnte somit bereits im Frühjahr kommen. "Das ist eigentlich nicht vorstellbar", sagte Alexandra Gutmann im Gespräch mit der RNZ, "aber wir sind tatsächlich absolut in Not." Ihre einzige Hoffnung liegt nun auf einer überraschenden Wende: "Wir sind noch in Gesprächen", sagt die Leiterin der "Mitternachtsmission" der Heilbronner Diakonie.

Die "Mitternachtsmission" kümmert sich nicht nur um Frauen und Kinder mit Gewalterfahrung, sondern auch um Personen aus dem Prostitutions-Milieu. Dieses Angebot wurde erst vor zwei Jahren mit Landesmitteln zu einer überregionalen Fachberatungsstelle ausgeweitet, die den Raum Heilbronn, Schwäbisch Hall und auch den Raum Sinsheim umfasst. Weit mehr als 300 Frauen und einige Männer werden dabei jährlich mit unterschiedlichen Angeboten betreut, mehr als 80 davon "intensiv", bis hin zur Hilfe für Aussteigerinnen aus dem Milieu.

Doch schon wenige Monate nach der räumlichen Ausdehnung blieben weitere öffentliche Finanzmittel infolge des Prostituiertenschutzgesetzes aus, und Ende September 2019 sah sich die Mitternachtsmission schließlich zu personellen Kürzungen gezwungen. Letztlich sicherten bis jetzt vor allem Geld der Evangelischen Landeskirche die Fortsetzung der Arbeit. "Ohne diese Mittel gäbe es die Angebote längst nicht mehr: Für drei Jahre, bis Ende 2020, wurden landeskirchliche Mittel zur Verfügung gestellt – in der Hoffnung, dass bis dahin Land und Kommune verlässlich finanzieren", blickt Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller, Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg, zurück.

Sie bittet die Stadt Heilbronn und das Land "eindringlich" darum, gemeinsam eine finanzielle Basis für die Arbeit der Fachberatungsstelle für Prostituierte zu schaffen: "Es darf nicht sein, dass diese bewährte, über Jahrzehnte verlässlich aufgebaute Arbeit aufgegeben werden muss." Dieser Punkt ist auch Gutmann besonders wichtig: "Es dauert lange, Vertrauensbeziehungen aufzubauen", betont sie, "und das geht auch nicht mit nur einer Fachkraft."

Infolge der Pandemie war und ist die Ausübung von Prostitution schon seit Monaten verboten oder stark eingeschränkt. Frauen, die in dieser Szene arbeiten, brauchen daher laut Noller und Gutmann dringend Unterstützung und Begleitung, um die Krise zu überstehen und eine Perspektive für ihr Leben zu entwickeln. Und die fachliche Beratung in diesem Bereich sei schon seit Jahren unterfinanziert. Noller fordert: "Die im Moment vom Land erarbeitete Verwaltungsvorschrift für alle Fachberatungsstellen, die sich im Arbeitsfeld ’Gewalt gegen Frauen’ engagieren, müsse dringend eine höhere finanzielle Förderung vorsehen." Der bisher vorgesehene Förderbetrag werde dazu führen, dass die Beratungsarbeit in Heilbronn eingestellt werden muss.

Besonders bitter ist für Gutmann, dass das Land erst vor wenigen Wochen eine Förderung für zwei Projekte der "Mitternachtsmission" bewilligt hat, um neue Formate der aufsuchenden Hilfe mit landesweitem Modellcharakter zu erproben (RNZ berichtete). Diese Mittel seien jedoch "Andock-Mittel", mit denen auf der Basis eines bestehenden Angebotes ein weiterer Baustein finanziert wird. Nur: Genau diese Basis steht nun vor dem Aus.

"Im Moment wissen wir nicht, ob und wie wir im Jahr 2021 unsere Arbeit fortsetzen können. Wir brauchen eine Mischfinanzierung", sagt auch Karl Friedrich Bretz, Geschäftsführer der Diakonie im Heilbronner Land: Ein kommunaler Zuschuss solle die Beratung für die Stadt Heilbronn abdecken, dazu müssten Mittel vom Land für die Arbeit mit Prostituierten kommen, die außerhalb von Heilbronn wohnen. Zudem seien Mittel zur Weiterentwicklung der Arbeit nötig.

Und was wäre bei einem negativen Ergebnis der noch laufenden Verhandlungen mit Stadt und Land? "Das haben wir noch nicht zu Ende gedacht", sagt Gutmann. Für sie ist klar, dass die Mitternachtsmission an dem Angebot festhalten will. "Aber wir können derzeit nur mit großem Risiko ins nächste Jahr gehen."