Heilbronn. Die erste Hürde zum Bau eines Gaskraftwerkes des Energieversorgers EnBW in Heilbronn, die Bauvoranfrage, ist genommen – bei zehn Enthaltungen und Gegenstimmen aus der Grünen-Fraktion und von den Linken. Das Gaskraftwerk soll dort entstehen, wo heute noch das letzte Kohlekraftwerk des Landes arbeitet.

Vor genau 120 Jahren, als die Straßen von London und Paris noch mit Gaslicht beleuchtet wurden, flammte auf der Bahnhofstraße in Heilbronn – als weltweit erstem Ort – eine elektrische Straßenbeleuchtung auf. Und nun soll die Stadt wieder zum "Gaslicht" zurückkehren. Das Kohlekraftwerk mit seinen das Stadtbild prägenden Schornsteinen soll 2026, gemäß dem Ausstiegsgesetz, stillgelegt und abgerissen werden. Das dann für diesen Standort geplante Gaskraftwerk in dieser "Brückentechnologie" soll dann so lange betrieben werden, bis die technischen Voraussetzungen für den Betrieb mit Wasserstoff gegeben sind.

Hintergrund > Auch für den Heilbronner Hafen, derzeit der größte am Neckar und einer der 20 größten Binnenhäfen in Deutschland, bedeutet die Stilllegung des Kohlekraftwerkes einen Strukturwandel. Bisher ist die Steinkohle eines der wichtigsten Umschlaggüter. Mit dem Kohleausstieg fällt dann diese [+] Lesen Sie mehr > Auch für den Heilbronner Hafen, derzeit der größte am Neckar und einer der 20 größten Binnenhäfen in Deutschland, bedeutet die Stilllegung des Kohlekraftwerkes einen Strukturwandel. Bisher ist die Steinkohle eines der wichtigsten Umschlaggüter. Mit dem Kohleausstieg fällt dann diese wichtige Einnahmequelle weg. Nach der gemeinsamen Studie "H2Hafen Heilbronn" der Hochschule Heilbronn (HHN) und des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) sollen mit den Akteuren vor Ort auf Anbieter-, Abnehmer- und Transportseite "Umsetzungspfade hin zu einer Wasserstoffwirtschaft" entwickelt werden. Den Umstieg auf den neuen Energieträger Wasserstoff sieht man an der HHN als Chance für den Hafen. Ein Vorteil sei, dass die entsprechenden Akteure bereits lokal ansässig sind. Auf Anfrage dazu heißt es noch: "Akteure in dieser Studie sind potenzielle Produzenten von Wasserstoff, potenzielle Transporteure/Handling-Operateure von Wasserstoff und potenzielle Verbraucher von Wasserstoff. Genaue Namen dürfen wird momentan nicht veröffentlichen." (bfk)

Der Widerstand gegen diese Pläne ist groß: Federführend ist das Aktionsbündnis "Energiewende Heilbronn", dabei sind neben dem BUND noch weitere Umweltschutz-Organisationen, und auch bei der jüngsten Fridays-for-Future-Demo in Heilbronn wurde er deutlich artikuliert.

Die in der Gemeinderatssitzung formulierte "Drohung" von Oberbürgermeister Harry Mergel, die EnBW werde im Falle einer Ablehnung des Baus das Kohlekraftwerk so lange laufen lassen wie erlaubt, also bis 2026, überraschte nicht; von diesem Szenario geht man in Heilbronn aus. Ein Hauptkritikpunkt am Gasbetrieb ist, dass hierbei der Ausstoß an Methan-Gas höher und gefährlicher sei als der derzeitige CO2-Ausstoß. Die Verärgerung darüber aber richtet sich nicht nur gegen die EnBW.

Noch bis vor Kurzem waren der Gemeinderat und die Öffentlichkeit in Bezug auf die EnBW-Pläne ahnungslos. Erst als ihnen das Aktionsbündnis "Energiewende" im Sommer neben einem Aufklärungsschreiben auch ein "Pupskissen" als Hinweis auf die "Gas-Gefahr" durch die EnBW-Pläne zuschickte, wurden deren Pläne publik und begann ein neues Kapitel in der Geschichte um den Ärger mit der EnBW.

Der milliardenschwere Aufkauf der EnBW-Aktien durch das Land beziehungsweise den CDU-Ministerpräsidenten Stefan Mappus – am Landtag vorbei und nachträglich als verfassungswidrig eingestuft – ist auch in Heilbronn nicht vergessen. Franz Wagner von der "Energiewende" sagt dazu: "Ein Beschluss für den Bau eines Gaskraftwerks als angebliche Brücke ohne gleichzeitig den massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien hier vor Ort zu starten, wäre unverantwortlich. Er würde zudem dem Verfassungsgerichtsurteil vom Mai zum Klimaschutz widersprechen und damit Rechtsungültigkeit riskieren." Im derzeitigen EnBW-Aufsichtsrat sitzt mit Finanzminister Danyal Bayaz nicht der einzige Grüne.

Vor der Behandlung der Bauvoranfrage im Heilbronner Gemeinderat erfolgte nicht-öffentlich eine spezielle Unterrichtung aller Stadträte durch die EnBW. Öffentlich war dann in der Sitzung die umfangreiche EnBW-Präsentation der Pläne durch einen Mitarbeiter der Stadt. Dabei war zu erfahren, dass laut EnBW im Übergangsbetrieb mit Gas mehr als eine Million Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden würde, und zwar so lange, bis nach der Übergangszeit Mitte der 2020er-Jahre, auf Wasserstoff aus Erneuerbarer Energie umgestellt werde: "Klimaneutral bis 2035 – mit diesem Versprechen hat sich die EnBW als eines der größten deutschen Energieunternehmen auf ihren Beitrag zum Klimaschutz im Sinne des Pariser Abkommens festgelegt."

Die Aufwendungen dafür sind beträchtlich, beginnend mit dem Bau eines Dampfturbinenkraftwerkes über weitere Bauten, technische Einrichtungen und neue Ferngasleitungen "zur Absicherung der Fernwärme bei Stilllegung aller kohlebetriebener Anlagen bis 2026". Am Ende der Auflistung findet sich noch dieser Hinweis zum "Systemwechsel", wenn die technischen Voraussetzungen (Transport/Verbrennung) gegeben sind, in Bezug auf den "grünen Wasserstoff": Die Verfügbarkeit sei jedoch fraglich.

Die Forderung der Gegner geht dahin, das Kraftwerk 2025 ohne fossilen Ersatz stillzulegen. Wagner stellt für sie noch fest: "Mit dem Aufstellungsbeschluss geschieht zwar eine sehr wichtige Weichenstellung, aber das Verfahren hat ja dann noch mehrere Schritte." Er wirft der EnBW vor, die Methan-Problematik komplett auszuklammern, bezeichnet den "grünen Wasserstoff" ab 2035 als Fiktion, auch mal als den "Champagner der Energiewende", und weist darauf hin, es gehe der ENBW auch darum, 2026 "das Maximum der Subventionen" zu erhalten.

Zudem vermutet Wagner, dass der dann auch aus der Ukraine kommende Wasserstoff letztlich mit Atom- und Kohlestrom erzeugt werde: "Die EnBW weiß doch auch, dass es kein Perpetuum mobile gibt. Und in Heilbronn sollte man das dank Robert Mayer auch wissen." Das ist ein Hinweis auf den Entdecker des Gesetzes, nach dem keine Energie verloren gehen kann, von dem die Physik von heute aber nicht mehr überzeugt ist.