Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Stolz der Heilbronner auf "ihre" Neckarmeile ist berechtigt, sie stellt ein Stück Stadtqualität dar, die man lange vermisste und die sich die Stadt viel Geld kosten ließ. Anlieger und Gastronomen haben sich in der "Neckarmeile uG" zusammengeschlossen und unter der Leitung von CDU-Stadtrat Thomas Aurich gerade mit einem Festival der Zauberkunst für viel Zuspruch und positive Erlebnisse gesorgt.

An lauen Sommerabenden genießen Einwohner und Gäste hier ein geradezu südliches Flair. Weniger Positives zeigt sich jedoch, wenn man tagsüber die Obere und Untere Neckarstraße entlang schlendert. Grünen-Stadtrat Wolf Theilacker betont, so schön die Gastromeile auch sei, der Blick auf den Neckar, das Erleben von Wasser, sei oft verwehrt. Dabei wäre dieser statt mit Millionen nun auch "mit Bordmitteln" möglich zu machen.

Nun ist es längst ein zigfach wiederholtes Ziel der Stadtentwicklung, den Neckar heranzuholen und in das Stadtleben einzubinden. So einladend die Obere- und Untere Neckarstraße mit Treppenanlage am Ende der Kirchbrunnenstraße und Neckarbühne auch sind, auf die teils begehbaren Uferstreifen trifft das nicht zu. Theilacker nennt sie "überhaupt nicht einladend, stark abfallend bis unappetitlich". Und das gelte für das gesamte übrige Ufer der Innenstadt.

Er hat genauer hingeschaut und Vorschläge erarbeitet. Für das Ufer an der Oberen Neckarstraße möchte er den abgespülten Uferweg wieder anschütten und mit einfachen Mitteln - und sei es nur temporär zur Buga - wieder befestigen und begehbar machen. Das könne bei fast jedem Wasserstand mit Holzpfählen und Bohlen geschehen.

Die Uferplattform am Götzenturm soll vom unansehnlichen Plattenbelag aus den 1950er-Jahren befreit werden. Den neuen Plattenbelag könnten auch "einschlägige Firmen" spendieren. Eine Alternative wäre die Entfernung und ein Aufschütten mit Sand als eine Art Sandstrand oder Spielfläche für Kinder.

Theilacker ist überzeugt, dass es für seine Vorschläge kostengünstige Lösungen gibt. So auch für eine Unterquerung der Götzenturmbrücke. An der Unteren Neckarstraße ist der Uferweg schon vorhanden und müsste nur einen neuen Belag erhalten.

Diese Maßnahmen für "ein starkes Neckarerlebnis" - einen durchgängigen Uferweg entlang der historischen Ufermauer - seien ebenfalls "unverwechselbar und kostengünstig" zu haben. Zudem ist er überzeugt, dass dies in zwei bis drei Wochen Bauzeit - ohne Vorplanung - realisiert werden könnte.

Eine Teilzusage im Bestreben, die Neckarmeile weiter zu optimieren, hat er vom Baubürgermeister bekommen. Theilackers Vorschlag, während der Bundesgartenschau einen innerstädtischen Akzent zu setzen, wurde nicht ganz abgeschmettert. Theilacker möchte, dass in dieser Zeit auf der Götzenturmbrücke vor allem Jungwinzer temporäre Weinverkostungen anbieten dürfen.