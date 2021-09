Das WKO mit Chefdirigent Case Scaglione startet in die neue Spielzeit und erprobt dabei neue Formate. Beispielsweise mit dem „WKO-Talk“, der am kommenden Montag zum ersten Mal im Heilbronner Parkhotel stattfindet. Foto: WKO

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das Württembergische Kammerorchester (WKO) hat sein Konzertprogramm für die demnächst startende Saison "in drei Raten" vorgestellt – selbstredend wegen Corona. "Selbst redend" auf direkte Weise kommt ein neues Format hinzu, die Gesprächsreihe "WKO-Talk". Über Musik kann man auch sprechen, vor oder nach dem Hören. Vor allem aber, wenn sie solange geschwiegen hat. Nach der Pandemie-bedingten Lähmung soll der Gesprächsfaden also wieder aufgenommen und der Dialog noch intensiver geführt werden. Dabei wird man nicht nur über die kommenden Konzerte viel erfahren, sondern auch, dass die Musiker nicht den Bogen und der Dirigent nicht den Taktstock aus der Hand gelegt haben, sondern eine ganze Reihe CD-Aufnahmen eingespielt haben.

Das Motto der kommenden Saison aber zeigt, dass es auch beim Orchester Ratlosigkeit gab. Auf das "Was nun?" haben Intendant Rainer Neumann und Chefdirigent Case Scaglione zusammen mit den Musikern so flexible wie auch nachdenklich Antworten erarbeitet, um den Frust nun mit Lust an wieder möglichen Konzertauftritten und mit einem erweiterten Repertoire zu besiegen. So hat man sich auf Anregung von Scaglione besonders mit dem Komponisten Györgi Ligeti beschäftigt, überzeugt davon, dass sich das WKO-Publikum von dessen Klangsprache begeistern lassen wird.

Künstlerverbindungen sind ein wesentliches Element der Saison mit geradezu internationalen Begegnungen. Unter ihnen der junge Kontrabassist Dominik Wagner, 2017 mit dem "Echo Klassik" als Nachwuchskünstler ausgezeichnet, die amerikanische Cellistin Alisa Weilerstein, in Deutschland bekannt geworden durch ihre Auftritte in der Alten Oper Frankfurt und beim Rheingau-Festival, die australische Flötistin Ana de la Vega, die Pianistinnen Sophie Pacini, Schützling von Martha Argerich und Yeol Eum Son, das "Allroundtalent" Sergey Malov (Violine, Violoncello da Spalla) sowie die Mezzosopranistin Sophie Rennert, die auch bei den Salzburger Festspielen zu Gast war. Ebenfalls dabei sind auch Noah Bendix-Balgley, der Barock-Spezialist Bernhard Forck sowie Stargeiger Emmanuel Tjeknavorian, dem Publikum bestens bekannt als Solist 2020 in Beethovens Violinkonzert, der seither das WKO hoch schätzt und es nun auch als Dirigent leiten wird.

Freuen kann man sich auch auf innovative Konzertformate wie"InEar", ein Musikvermittlungsprogramm für alle Altersstufen, und auf eine eigene, von den Musikern gestaltete Kammermusikreihe. Noch lebhaft in Erinnerung und im Ohr sind die Buga-Auftritte des WKO, mit Mozarts Garten-Oper "La finta Giardiniera" und die Konzerte unter freiem Himmel. Was aus diesem großen Repertoire und Saison-Programm alles zu erwarten ist, ist auf der Homepage des WKO dargestellt – nicht nur in eigenen Worten. So antwortete Dr. Wolfgang Hansch, Geschäftsführer der Experimenta, auf die Frage "Was haben Sie durch die Corona-Pandemie zu würdigen gelernt?" mit: "Bei aller notwendigen Digitalisierung unseres Lebens ist eines klar geworden: Der Mensch ist ein analoges Wesen mit Emotionen, mit einer eigenen Wahrnehmung der umgebenden Realität und mit dem Wunsch nach persönlicher Begegnung. Und was steht mehr dafür als das gemeinsame Erleben von Musik."

Das WKO-Auftaktkonzert der Saison der neuen Saison findet am Donnerstag, 16. September, in der Harmonie Heilbronn unter der Leitung von Chefdirigent Case Scaglione statt. Solisten sind die Geiger Noah Bendix-Balgley und WKO-Konzertmeister Zohar Lerner. Auf dem Programm stehen Werke von Strawinsky, Prokofjew und Schnittke.

Der erste "WKO-Talk", mit dem WKO-Chefdirigenten als Podiumsgast, findet am Montag, 13. September, 19 Uhr, im Parkhotel Heilbronn statt. Die Plätze sind limitiert. Tickets gibt es für fünf Euro per E-Mail an kommunikation@wko-heilbronn.de oder telefonisch unter 07131 / 2710950. Es gilt die "3G"-Regel.