Heilbronn. (RNZ) Die einwöchigen Ferienkurse der Heilbronner "Experimenta" sind zwar bereits ausgebucht, Langeweile dürfte aber dennoch nicht aufkommen während der Sommerferien. Eine Musik-Spielaktion "Wasserorchester" sowie die neuen Filme "Expedition Reef" und "Die Legende des Zauberriffs" bieten jede Menge Abwechslung. Zudem ist beim Besuch der Sonderausstellung "Ozeane" eine faszinierende Reise in verborgene Welten möglich, während die Ferienkurse in der Experimentierküche die Geschmackssinne anregen.

Rechtzeitig zum Start der Sommerferien in Baden-Württemberg bietet die "Experimenta" neue Attraktionen an und schnürt ein umfangreiches Programm. Erfrischung bei heißen Temperaturen verspricht das "Wasserorchester" des Musikwissenschaftlers Michael Bradke, das noch bis 19. August auf dem "Experimenta"-Platz aufgebaut ist und bei dem Kinder ab zwei Jahren auf musikalische Entdeckungsreise gehen und das Element Wasser spielerisch erforschen können.

Einblicke in die Welt der Tiefsee ermöglichen zwei neue Filme im "Science Dome": Eine 360-Grad-Ozeansafari und ein Animationsfilm. Wer noch mehr über die einzigartigen Lebensräume unter Wasser erfahren möchte, kann gleich nebenan die Sonderausstellung "Ozeane" besuchen. Die multimediale Schau aus dem renommierten American Museum of Natural History lädt ein zu einer Reise in verborgene Tiefen und ermöglicht Begegnungen mit erstaunlichen Lebewesen und eindrucksvollen Landschaften.

Neue Entdeckungen bieten auch die Ferienkurse in der Experimentierküche, für die es noch Restplätze gibt. Im Kurs "Kunterbunte Gummibären", der am 17. August angeboten wird, kreieren die Kinder aus verschiedenen Sirup-Sorten und Gewürzen Gummibären mit eigener Geschmacksrichtung. Welche wichtige Rolle die menschlichen Sinnesorgane beim Essen einnehmen erfahren Kinder im Vormittagskurs "Backen macht Sinn" (6. und 11. August). Duftende Fladen entstehen bei "Kreative Snacks aus dem Ofen", der am 9. und 19. August stattfindet.

Info: Weitere Infos und Anmeldung unter www.experimenta.science