Heilbronn. Welchen Stellenwert hat die Kulturszene in Heilbronn in Corona-Zeiten? Die Krise als Lackmus-Test dafür, was eine Kommune bereit ist, für sie und deren Akteure in diesen, für sie so existenzgefährdenden Monaten zu tun, er findet gerade statt. An reichlich schönen Worten hat es bislang nicht gefehlt, schon am 18. März, bei der vorerst letzten Pressekonferenz zur Corona-Lage in Heilbronn, hieß es auf die Frage, wie die Stadt mit den Kulturschaffenden umgehen wird, die nicht in das gesicherte Netz von Festanstellung und Kurzarbeitergeld fallen, man werde sie nicht im Regen stehen lassen.

"Sie", das sind jene, die frei, mutig, finanziell kaum abgesichert und oft auch abseits des Mainstreams agieren und Kultur in Heilbronn garantieren. Aber wie steht es mit den Taten? Der Handlungsspielraum für Kommunen ist begrenzt und überschaubar, aber er ist nicht gleich null und kann dank externer Hilfsprogramme erweitert werden: Für kleinere, analoge Veranstaltungen aller Sparten gibt es zum Beispiel im Rahmen von "Kultur im Sommer 2020" gerade 2,5 Millionen Euro vom Land.

Teilnehmer waren: Uwe Mettendorf (Kulturschmiede Neckargartach), Klaus Schaeffer (Zigarre), Thomas Fritsche (Theater FF), Oli Palko (Theater Sontheim), Ulrich Heffter (Kulturring e.V.), Christian Marten-Molnár (Theaterschiff), Dr. Nanna Koch (Förderkreis Neue Musik), Max Ehrle (Verein WaldHaus) Philipp Wolpert (Theaterlabel Tacheles und Tarantismus) Karsten Fröhlke (Kommunales Kino), Bernard Wilbs (Theater Radelrutsch) und Prof. Dr. Michael Zeuch/Künstlerbund. Diese Aufzählung umfasst die Freie Szene nicht vollständig.

Als es darum ging, die bedrohliche Lage der Gastronomie mit lokalen Mitteln zu stärken, kam ihr die Stadt unter anderem mit verlängerten Sperrzeiten, weniger Bürokratie, mehr Flächen für die Außenbewirtschaftung und unter Verzicht auf (mögliche) Einnahmen entgegen. Das war ein gutes Beispiel dafür, dass man sich nicht schicksalsergeben der Corona-Krise beugen muss. Warum aber hat der "Kulturgipfel" gerade erst jetzt stattgefunden? Das fragt man sich doch – und auch: Warum fast schon heimlich und ohne publizierte Gästeliste der Akteure aus der freien Kulturszene?

Liest man dann noch die Pressemitteilung dazu, klingt es erst recht nach dünner Suppe, lautet doch die einzige "konkrete" Aussage darin so: "Die städtische Kulturabteilung prüft derzeit, wo die Stadt Kulturschaffenden Veranstaltungsorte anbieten kann, die ihnen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Maßnahmen der Corona-Verordnung ermöglichen, wieder sicht- und erlebbar zu werden."

Die Stadt prüft? Sie hätte längst prüfen können. Vermutlich hat sie das sogar auch getan, denn inzwischen sickerte durch, dass es nicht nur die geplante "Lange Nacht der Kultur" geben wird, sondern Ende Juli oder eben in den Sommerferien einen richtigen "Kultursommer". Der wird die vielen ausgefallenen Vorstellungen nicht ersetzen, aber dafür ein Zeichen setzen für die Unterstützung und die Vielfalt der Kultur.

Nun lässt sich so eine "Ausgleichsmaßnahme" nicht einfach aus dem Boden stampfen, das lässt sich leichter verstehen als der Ausschluss der Öffentlichkeit. Dafür fanden dann doch die Akteure ihrerseits Verständnis, bestätigten es auf mehrfache Nachfrage. Und es gab wohl auch die Zusage, dass es bei den derzeitigen Zuschuss- und Subventionsstrukturen bleiben soll. Wenn dies zutrifft, dann ist das dazu geäußerte Eigenlob der Stadt mit dem Hinweis auf einen Kulturetat von 23 Millionen Euro-Spende kein Geruchsproblem.

Philipp Wolpert von "Tacheles und Tarantismus", einer kleinen Theatergruppe mit großen Ambitionen, befand das Treffen beim OB, mit der Kulturdezernentin Agnes Christner und Michaela Ruof, Leiterin der Kulturabteilung, als sehr gut und zufriedenstellend. Auch deshalb gibt man hier das aktuelle Projekt eines "Techno-Theaters" ("The Orange Moon") nicht auf, mit dem man auch als Botschafter der Heilbronner Kultur unter anderem an "einschlägig-renommierten" Häusern wie dem Berghain in Berlin oder der "Roten Fabrik" in Zürich zu Gast sein wird. Man sei ja auch nicht zum Jammern gekommen, sagt Wolpert, obwohl gerade der Club "Mobilat" der Heilbronner Standort als Teil der Clubszene bei der Blechmusik ist.

Der Fragen-Katalog der Teilnehmer war lang und ausführlich, oft ging es dabei "nur" um die aktuellen Lage bei den Vorschriften und manche Antworten ließen sich auch eher der Kategorie "Kanzleitrost" zuzuordnen, dennoch wird sich mit Hilfe und Unterstützung der Stadt dann doch manches regeln lassen. Diese Zuversicht hat auch Christian Marten-Molnar vom Theaterschiff. Dort nutzt man die Corona-Pause, um im technischen Bereich "klar Schiff" zu machen und dank Kurzarbeitergeld noch eine gewisse Zeit über die Runden kommt. Und beim Kulturring Heilbronn hofft man immer noch, ein so wunderbares und längst fälliges Gastspiel wie das der "Academy of St. Martin in The Fields" im Programm halten zu können.

Was lernen wir aus der Krise? Auch das war eine Frage des Treffens. Eine Antwort darauf hat Philip Wolpert: Erstaunen, Genugtuung und auch Freude darüber, wie die Akteure der freien Kulturszene gerade jetzt ihre Solidarität untereinander beweisen.