Heilbronn. (bfk) "Mir san mit dem Radl da!" - das geht, aber mit dem E-Roller geht es nicht. Heilbronn ist eine der wenigen (Groß)Städte, in denen es dieses Kuriosum gibt. Für manche ist es aber auch ein Ärgernis: In den Fußgängerzonen dürfen Fahrräder fahren, E-Roller aber nicht.

Flächendeckend sei in Heilbronn für Fahrräder "Schrittgeschwindigkeit" vorgeschrieben. Schilder dazu, beispielsweise an der Neckarmeile, seien sogar erneuert worden, sagte Rathaus-Sprecher Christian Britzke auf Nachfrage. Dass der Begriff "Schrittgeschwindigkeit" von Rasern, die es auch unter Fahrradfahrern gibt, sehr gedehnt ausgelegt wird, ist die Erfahrung vieler Fußgänger, zu der auch gehört, dass man noch nie erlebt hat, dass ihnen jemand Einhalt geboten hätte.

Da werden dann die 20 Kilometer in der Stunde lässig überschritten, die ein E-Roller maximal fahren darf - wenn er fahren darf. Denn wer auch immer mit einem solchen Gefährt in der Fußgängerzone unterwegs ist, macht sich nach dem Buchstaben des Gesetzes strafbar.

Auch wenn Britzke sagt, die Stadt sei keine Strafverfolgungsbehörde, Ordnungsbehörde ist sie schon. Auf Nachfrage, eine solche kam auch schon von einigen Stadträten, wird auf die Verordnung des Verkehrsministeriums und des Innenministeriums des Bundes sowie des Umweltbundesministeriums verwiesen. In diesem "Dreiklang" wurde über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr am 14. Juni befunden, beziehungsweise traten an diesem Tag die entsprechenden Verordnungen in Kraft, nach der "elektrisch betriebene Fahrzeuge ohne Sitz und mit selbstbalancierenden Fahrzeugen" am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen können.

Aber eben mit der Ausnahme: "Nach den zuletzt vorgenommenen Änderungen des Bundesrats dürfen die E-Tretroller nicht auf Gehwegen und in Fußgängerzonen fahren. Sie müssen baulich angelegte Radwege, darunter auch gemeinsame Rad- und Fußwege, Fahrradstraßen oder Radfahrstreifen benutzen. Wenn solche nicht vorhanden sind, darf auf Fahrbahnen oder in verkehrsberuhigten Bereichen, außerorts auf Seitenstreifen gefahren werden" (Paragraf 10 Absatz 1 und 2 eKFV).

Die Stadtverwaltung muss das jedoch nicht passiv hinnehmen, sie kann auch aktiv werden, denn, so ebenfalls der Hinweis von dort: Die Rechtsverordnung des Bundes greife nicht in die Widmungshoheit der Kommunen ein. Das bedeutet, dass "die Straßenverkehrsbehörden abweichend davon für das Befahren von Fußgängerzonen und anderen Verkehrsflächen, beispielsweise Bus-Sonderfahrstreifen, Ausnahmen allgemein oder für bestimmte Antragsteller zulassen können" (§10 Abs. 3 eKFV).

Nun fragt man sich, wann das in Heilbronn der Fall sein wird. Christiane Ehrhardt, Leiterin des Amtes für Straßenwesen, weist nochmals darauf hin, dass Radfahrer in den Fußgängerzonen Schrittgeschwindigkeit fahren und E-Roller geschoben werden müssen. Und: "Wir werden in den nächsten Monaten das bundesweite Unfallgeschehen mit E-Rollern beobachten. Gegebenenfalls werden wir das Thema auf die Tagesordnung des Verkehrsbeirates am 8. Oktober setzen", sagt Ehrhardt. Der Verkehrsbeirat hat beratende Funktion.