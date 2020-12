Heilbronn. (rnz) Die Vollversammlung der Handwerkskammer Heilbronn-Franken tagte diesmal virtuell. Normalerweise treffen sich die Mitglieder des obersten Entscheidungsgremiums zweimal im Jahr, um Beschlüsse zu fassen. Nachdem der Sitzungstermin im Frühjahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, entschieden sich Präsident Ulrich Bopp und Hauptgeschäftsführer Ralf Schnörr diesmal für eine hybride Lösung: So bekamen die Mitglieder die Unterlagen vorab per Post und konnten dann bei der virtuellen Sitzung Fragen stellen.

Bopp umriss die aktuelle Situation im Handwerk. "In der Breite ist das Handwerk bis dato nicht ganz so stark von der Corona-Pandemie getroffen worden", erklärte der Präsident. Jeder sechste Betrieb sei von den aktuellen Maßnahmen mittelbar oder unmittelbar betroffen. Er forderte deshalb, die angekündigten Staatshilfen unbürokratisch auszugestalten und auszuweiten. Denn auch Betriebe, die selbst nicht schließen müssten, seien durch wegfallende Aufträge aus den betroffenen Branchen in Mitleidenschaft gezogen. "Vielen Betrieben fehlen inzwischen die finanziellen Rücklagen, um starke Geschäftseinbrüche erneut verkraften zu können", sagte Bopp. Der Präsident appellierte deshalb an private wie gewerbliche Kunden, "Aufträge, wann immer möglich, nicht vorschnell zu stornieren." Vizepräsident Markus May ergänzte, dass die Politik gefordert sei, auch Hilfen für neu gegründete Betriebe zu entwickeln. "Diesen jungen Unternehmen helfen die aktuellen Förderungen nicht."

Durch die Verlängerung der Maßnahmen werde auch weiterhin einiges von den Betrieben abverlangt. "Um Arbeits- und Ausbildungsplätze zu erhalten, ist die Gesellschaft als Ganzes gefordert, die Corona-Regeln uneingeschränkt einzuhalten. Sonst wird der Bestand unserer Betriebe und ihrer Arbeits- und Ausbildungsplätze aufs Spiel gesetzt", betonte Bopp. Dabei hätten sich die Ausbildungszahlen im Herbst überraschend gut entwickelt. "Während das Handwerk der Region Heilbronn-Franken im April noch ein Minus von 20,3 Prozent bei den neu eingetragenen Lehrverträgen zu verzeichnen hatte, war es im Monat September nur noch ein Minus von 3,5 Prozent." An den einjährigen Berufsfachschulen gebe es sogar mehr Schüler als im Vorjahr.

Bereits 2019 gab es einen Rückgang der Ausbildungsplätzen. Wie Kerstin Lüchtenborg, Leiterin der Abteilung Berufsbildung, erklärte, dass im vergangenen Jahr 9,8 Prozent weniger neue Lehrverträge eingetragen worden seien als im Vorjahr. Rückgänge gab es in allen Gewerken mit Ausnahme der Bauberufe. Und auch die Ausbildungsprämie für Betriebe, die genauso viele oder mehr Lehrlinge ausbilden wie im Vorjahr, komme gut an und wurde über 100 mal beantragt, sagte Lüchtenborg.

Der stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Leiter der Abteilung Finanzen, Achim Hofmann, präsentierte den Jahresabschluss 2019 und den Wirtschaftsplan 2021. Für das vergangene Jahr weist die Bilanz ein Ergebnis von 90.209 Euro aus. In der Planung für 2021 ergibt sich allerdings ein Minus von 417.000 Euro. Dieses gleichen die Verantwortlichen mit den Gewinnen von 2019 aus und greifen auf Rücklagen zurück. Daher gibt es auch keine Erhöhung beim Kammerbetrag.

Johannes Richter, Leiter des Bildungs- und Technologiezentrums (BTZ) informierte über den aktuellen Planungsstand zum Umbau des BTZ. Dort soll bis voraussichtlich Frühjahr 2022 eine neue multifunktionale Werkstatt entstehen. Dort sollen künftig die Meistervorbereitungskurse der Zimmerer stattfinden. Aber auch für Fortbildungsprüfungen von KFZ-Servicetechnikern, überbetriebliche Ausbildung in der Steuerungstechnik und vertiefte Berufsorientierung in der Elektronik soll die Werkstatt ausgestattet sein. Zudem wird der Parkplatz erweitert.

Außerdem ging es in der Versammlung um den Unterricht on Pandemie-Zeiten. Dazu erklärte Lüchtenborg: " Online-Formate ersetzen keine persönlichen Begegnungen und vor allem keine handwerklichen Aktivitäten." Sie könnten aber sinnvolle Ergänzungen zum bestehenden Angebot sein.